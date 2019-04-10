碰觸最禁忌的話題 真實事件改編韓國電影膝關節大推推

娛樂中心／綜合報導

《沒有你的生日》由影帝后薛耿求、全道嬿領銜主演，改編自韓國世越號船難真實事件。電影在韓國上映之後，獲得超高評價，哭乾了大家的眼淚，本周「ETtoday看電影」除了跟大家分享這一部難過的電影之外，更要跟大家推薦五部也勇敢碰觸韓國真實事件改編電影，4月10日下午5點，請鎖定「ETtoday看電影粉絲團」或「星光雲App」。

▲ 沒有你的生日。（圖／車庫提供）

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南韓電影《沒有你的生日》以世越號沉船事件為背景，共有304名乘客和船員罹難，其中包含檀園高中250名師生也魂斷海上。為紀念這些學生，家屬每年聚在一起舉辦紀念生日會。事隔5年，導演李鐘言決定以遺屬的角度為出發點，拍出撫慰人心的內容。

本周除了這部電影之外，還將加碼介紹主持人膝關節的韓國電影私心推薦，將推薦五部也是撕裂人心真實事件改編的韓國電影，五部分別為改編自韓國連環殺人事件《殺人回憶》、《追擊者》，以及兒童攻擊事件改編的《希望：為愛重生》，還有改編自韓國國恥事件的《分秒幣爭》與《揭密風暴》。對韓國電影有興趣的觀眾，千萬不要錯過了喔！

▲希望：為愛重生（可樂電影提供）

▲分秒幣爭。（圖／華映娛樂提供）

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