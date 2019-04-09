ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓媒再爆！藝人A與黃荷娜同夥　跟著染毒「姓名拼音曝光」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名財閥「南陽乳業」的外孫女黃荷娜（音譯，황하나），仗著家中的勢力，她在2015年涉嫌染毒、供毒，事件經過4年，直到近日才被爆出當時的惡行，她在7日首度承認自己2019年初又開始碰毒，但全都是因為好友藝人A逼迫她，對此，《Mbc News》9日供出最新進度，該名A也有吸毒，黃荷娜吸毒的當下，A男也在同個房間裡。

▲▼韓媒再爆！藝人A與黃荷娜同夥　跟著染毒「姓名拼音曝光」。（圖／翻攝自SBS、MBC）

▲黃荷娜供出藝人A強制供她吸毒。（圖／翻攝自SBS）

黃荷娜日前供出「藝人A趁我在睡覺的時候注射毒品到我體內，A會向朋友購買毒品或是指使我去買。」《Mbc News》9日報導調查最新進度，黃荷娜是吸毒慣犯，2015年5、6、9月還有2018年4月都曾服用非法藥物，直到今年初，她都沒有戒掉毒癮，她聲稱「A藝人強迫她吸毒」，但根據警方調查，她其實是與A男一起吸毒，目前A男的身份也轉為嫌疑人，將成為警方強制搜查的對象。

請繼續往下閱讀...

▲▼韓媒再爆！藝人A與黃荷娜同夥　跟著染毒「姓名拼音曝光」。（圖／翻攝自SBS、MBC）

▲▼黃荷娜吸毒的當下，藝人A也跟著染毒。（圖／翻攝自SBS、MBC）

▲▼韓媒再爆！藝人A與黃荷娜同夥　跟著染毒「姓名拼音曝光」。（圖／翻攝自SBS、MBC）

除此之外，《SBS News》9日也跟進報導，警方現在為了確保手機通話內容的更多證據，已向相關單位申請通訊搜查令，另外，藝人A的名字在近幾日引起熱烈討論，韓媒也進一步曝光他的第一個名字拼音為韓文「ㄱ」（ㄎ）的發音，對此，A所屬經紀公司表示：「目前還沒收到警方傳喚的命令。」

推薦閱讀

潤娥秘密來台拍廣告「10級中文對談」　4／23會粉絲！

潤娥秘密來台拍廣告「10級中文對談」　4／23會粉絲！

《奇皇后》朱鎮模6月結婚！熱戀小10歲「醫界金泰希」

《奇皇后》朱鎮模6月結婚！熱戀小10歲「醫界金泰希」

神話Andy親自報喜！5月登台獻愛　為弱勢兒童籌餐費

神話Andy親自報喜！5月登台獻愛　為弱勢兒童籌餐費

南韓電音天后結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了

南韓電音天后結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了

miss A解散2年合體！重現《Bad Girl Good Girl》　粉絲淚崩：我的青春

miss A解散2年合體！重現《Bad Girl Good Girl》　粉絲淚崩：我的青春

勝利謊話連篇！警證實「菲律賓派對8女伴遊」　一切旅費他出

勝利謊話連篇！警證實「菲律賓派對8女伴遊」　一切旅費他出

黃荷娜被抓包3年後又染毒　意外供出：藝人A強迫我！

黃荷娜被抓包3年後又染毒　意外供出：藝人A強迫我！

神話Andy親自報喜！5月登台獻愛　為弱勢兒童籌餐費

神話Andy親自報喜！5月登台獻愛　為弱勢兒童籌餐費

「金捲髮女」細膩高音逼哭觀眾　面具下竟是gu9udan金世正

「金捲髮女」細膩高音逼哭觀眾　面具下竟是gu9udan金世正

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手撫激凸雙胸嗆：討厭視線OO！

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手撫激凸雙胸嗆：討厭視線OO！

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手撫激凸雙胸嗆：討厭視線OO！

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

辛尤里「穿這樣搭高鐵」　超大尺度辣翻…網看傻：好誇張

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃荷娜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 柯佳嬿學生頭太正！　張書豪緊張卡詞「跳針35次」狂NG
  2. 「天燈妹」近況曝光…尺度變超大！　徵男友「有大GG」隔2年親PO婚紗照
  3. 難忘生產煎熬38小時　Janet「極為複雜的感覺」
  4. 韓媒再爆！藝人A與黃荷娜同夥　跟著染毒「姓名拼音曝光」
  5. 哈孝遠老婆產後激動　從「電視看到寶寶」就哭了
  6. 陳志強拍《炮仔聲》突昏倒！　落水戲「體溫失調」劇組緊急停拍
  7. 衰捲小三罵名！郭雪芙「坦蕩蕩」：孫其君還有一直聯絡
  8. 小學生暴動圍住！周杰倫「近距離簽名」影片曝光　網哭：太幸福
  9. 小三帶人擄雙胞兒畫面曝光！　分離187天…女星淚訴富商尪搶子真相
  10. 梁文音羞曝每晚裸睡！　苦笑「老公直接打呼」不如包緊緊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366