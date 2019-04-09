韓媒再爆！藝人A與黃荷娜同夥　跟著染毒「姓名拼音曝光」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名財閥「南陽乳業」的外孫女黃荷娜（音譯，황하나），仗著家中的勢力，她在2015年涉嫌染毒、供毒，事件經過4年，直到近日才被爆出當時的惡行，她在7日首度承認自己2019年初又開始碰毒，但全都是因為好友藝人A逼迫她，對此，《Mbc News》9日供出最新進度，該名A也有吸毒，黃荷娜吸毒的當下，A男也在同個房間裡。

▲黃荷娜供出藝人A強制供她吸毒。（圖／翻攝自SBS）

黃荷娜日前供出「藝人A趁我在睡覺的時候注射毒品到我體內，A會向朋友購買毒品或是指使我去買。」《Mbc News》9日報導調查最新進度，黃荷娜是吸毒慣犯，2015年5、6、9月還有2018年4月都曾服用非法藥物，直到今年初，她都沒有戒掉毒癮，她聲稱「A藝人強迫她吸毒」，但根據警方調查，她其實是與A男一起吸毒，目前A男的身份也轉為嫌疑人，將成為警方強制搜查的對象。

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▲▼黃荷娜吸毒的當下，藝人A也跟著染毒。（圖／翻攝自SBS、MBC）



除此之外，《SBS News》9日也跟進報導，警方現在為了確保手機通話內容的更多證據，已向相關單位申請通訊搜查令，另外，藝人A的名字在近幾日引起熱烈討論，韓媒也進一步曝光他的第一個名字拼音為韓文「ㄱ」（ㄎ）的發音，對此，A所屬經紀公司表示：「目前還沒收到警方傳喚的命令。」