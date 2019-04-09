與鄭俊英狼狽樣不同！Roy Kim躲所有記者　凌晨偷返韓

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「情歌王子」Roy Kim牽扯入好友鄭俊英非法群組裡，他被查出同樣涉嫌散播性愛片，根據信息通信網法，他因散播性愛片遭立案，震驚大眾。對此，事件爆發近一個禮拜以來，他終於在9日凌晨回到南韓，將在近期調整行程接受偵訊。

▲Roy Kim在9日凌晨秘密歸國。（圖／攝影中心資料照、CFP）



Roy Kim搭乘班機KE086於9日凌晨4點半返韓，與鄭俊英遭大批韓媒包圍的狼狽狀況不同，他此趟瞞過所有人秘密返韓，比預期的還要早歸國，連媒體記者都沒拍到，據悉，他正在調整行程準備偵訊，而他的經紀公司終於發聲「正在委任律師，將會通過律師發表立場。」簡短2句聲明。

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▼▲與鄭俊英狼狽樣不同，Roy Kim躲過所有記者。（圖／翻攝自Roy Kim IG、CFP）



鄭俊英、Roy Kim同為2012年參加《SUPER STAR K》第4季的成員，兩人因而磨出好交情，但Roy Kim爸爸曾告誡「不要離鄭俊英太近」，卻仍釀成大禍，對此，身為弘益大學教授的金爸在課堂上承擔一切責任「很抱歉，全部都是我的錯」，令人感概萬分。

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