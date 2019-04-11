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獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

記者李欣容／台北報導

前J女郎夏如芝又有新戀情了！夏如芝在IG發出一系列大阪環球影城出遊照，被眼尖網友抓包，同時間演員張捷也在大阪。兩人不約而同出現在大阪多日，限時動態更直接露餡「兩人關係友好」，記者致電詢問張捷經紀人，經紀人低調認愛，「兩人戀愛ING！」

▲▼ 夏如芝、張捷交往半年 。（圖／翻攝自IG）

▲夏如芝和張捷交往半年 。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay／cherryhsia）

夏如芝2016分手2年男友張雁名後，就一改過去在IG放閃的習慣，戀情轉為低調。2018年11月，夏如芝出席公開活動時被問到戀情，當時她表示自己還是單身，就算有追求者也都會告訴對方「不要喜歡我」。但因導演瞿友寧告訴她，「好的交往對象應該要和妳相輔相成，越來越棒。」她這才敞開心房，希望能找到一個能讓她做自己，工作也可以加分的對象。

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▲▼夏如芝和張捷交往半年 。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay／cherryhsia）

▲夏如芝和張捷一起去看孟耿如舞台劇演出 。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

2019年4月夏如芝前往大阪度假，和新男友張捷「甜蜜約會」，分別在IG各自放閃。記者循線追查，兩人交往有跡可循，不但一起在歐陽妮妮零食開箱影片中入鏡，也常在限時動態中tag對方，張捷在專訪時坦承已有交往半年圈內女友，本來沒打算公開，打趣喊，「被拍到再說。」沒想到隔天馬上和夏如芝飛往日本旅行，戀情因此曝光。

▲▼ 夏如芝、張捷交往半年 。（圖／翻攝自IG）

▲▼張捷、夏如芝同遊日本。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay／cherryhsia）

▲▼夏如芝和張捷交往半年 。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay／cherryhsia）

▲▼ 夏如芝、張捷交往半年 。（圖／翻攝自IG）

張捷大方認愛大7歲夏如芝，透露已經「已經交往半年，感情相當穩定」，小倆口本月5日到大阪旅行，在IG限時動態打卡，從丼飯、商圈、水獺就能看出端倪，雖然兩人並未合體入鏡，但戀情早已在圈內傳為佳話。

▲▼張捷、夏如芝合體在歐陽妮妮開箱影片中 。（圖／翻攝自YouTube／Nini Ou-yang 歐陽妮妮）

▲▼張捷、夏如芝合體在歐陽妮妮開箱影片中 。（圖／翻攝自YouTube／Nini Ou-yang 歐陽妮妮）

張捷國中時以電影《孽子》入圍金馬新人，隨後在戲劇圈也有多部作品，《光陰的故事》、《死神少女》、《1989一念間》等，與歐陽妮妮首次合作《腦波小姐》日前也殺青，藉此機會和女友出國放鬆。奇妙的是，張捷最新戲劇作品《腦波小姐》中，同劇演員包含了張雁名，屆時會不會有另類「好兄弟火花」，反而成為新戲話題之一。

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