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孟美岐「童年照」曝光！清秀五官＋眉上寶寶瀏海　網驚：從小美到大

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星孟美岐是韓團「宇宙少女」出身，外型溫柔甜美的她，跳起舞來卻散發超強魅力，圈粉無數。2018年她參加選秀陸綜《創造101》一舉奪冠，目前正以期間限定團體「火箭少女101」成員的身分進行演藝活動。8日火箭少女的官方微博也曝光了她的童年照片，短短的頭髮配上大眼睛，可愛笑容萌化人心。

▲▼孟美岐童年照曝光。（圖／翻攝自微博／火箭少女101官博）

▲孟美岐童年照曝光，短髮造型超可愛。（圖／翻攝自微博／孟美岐、火箭少女101官博）

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孟美岐憑藉超高人氣從「火箭少女101」C位出道，唱跳能力俱佳的她，近期也跨足戲劇圈，演藝表現讓人十分期待。

8日「火箭少女101」的官方微博曝光了幾張孟美岐的童年照片，並感性發文「小小孩童，你慢些長大。」照片中的她五官清秀，一頭烏黑短髮，前額被帥氣地剪成了略帶點不規則狀的眉上「寶寶瀏海」，笑容燦爛的她，一雙眼睛都彎成了月牙狀，看起來十分純真爛漫，不仔細看還可能被誤以為是小男孩。

▲▼孟美岐童年照曝光。（圖／翻攝自微博／火箭少女101官博）

▲孟美岐童年照曝光，彎彎月牙眼被讚超可愛。（圖／翻攝自微博／火箭少女101官博）

而另外2張照片，則是孟美岐和媽媽在河邊玩水，穿著黑色上衣的她一臉開心看向鏡頭，柔嘟嘟的雙頰和又圓又亮的大眼睛看起來超萌，而怕她摔倒危險的孟媽媽則緊跟在身後，還不忘仔細地伸出手環住了她。而孟媽媽皮膚白皙，身材看起來也十分纖細，笑起來的樣子超溫柔，也讓人驚嘆原來高顏值是真的會遺傳的。

▲▼孟美岐童年照曝光。（圖／翻攝自微博／火箭少女101官博）

▲孟美岐和媽媽的童年合照曝光。（圖／翻攝自微博／火箭少女101官博）

照片曝光後，網友們也紛紛留言大讚可愛，更忍不住激動地說「山支大哥從小美到大」、「想偷抱回家」、「要一直笑得這麼開心」。

▲▼孟美岐童年照曝光。（圖／翻攝自微博／火箭少女101官博）

▲官方微博8日發布孟美岐童年照。（圖／翻攝自微博／火箭少女101官博）

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孟美岐, 宇宙少女, 火箭少女101

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