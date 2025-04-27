香港金像獎完整得獎名單！劉青雲四度奪影帝　最大贏家掃走9項獎

記者黃庠棻／台北報導

第43屆香港金像獎在今（27）日舉行，入圍的電影包含《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》 ，其中《破·地獄》入圍18項大獎堪稱最大贏家，稍早典禮盛大舉行，《ETtoday星光雲》也統整了完整得獎名單。

▲《九龍城寨之圍城》成第43屆香港金像獎最大贏家。（圖／華映提供）

其中，《九龍城寨之圍城》榮獲9項大獎堪稱最大贏家，《破·地獄》則緊追在後，《爸爸》也有亮眼成績。值得一提的是，《爸爸》主演劉青雲憑藉本部電影獲得人生第四座香港金像獎影帝寶座，在片中飾演一家人的谷祖琳、蘇文濤也都一同獲得最佳女配角與最佳新演員。

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▲劉青雲四度奪下香港金像獎影帝殊榮。（圖／甲上娛樂提供）

第43屆香港金像獎完整得獎名單

最佳電影

《九龍城寨之圍城》

《破·地獄》

《爸爸》

《從今以後》

《看我今天怎麼說》

最佳導演

鄭保瑞 《九龍城寨之圍城》

翁子光、區焯文 《爸爸》

黃修平 《看我今天怎麼說》

陳茂賢 《破·地獄》

楊曜愷 《從今以後》

最佳編劇

何妙祺、陳慶嘉 《我談的那場戀愛》

翁子光 《爸爸》

陳茂賢、鄭緯機 《破·地獄》

楊曜愷 《從今以後》

陳偉斌、麥啟光、萬芫澄 《臨時劫案》

最佳男主角

林峯 《九龍城寨之圍城》

劉青雲 《爸爸》

游學修 《看我今天怎麼說》

許冠文 《破·地獄》

郭富城 《臨時劫案》

最佳女主角

許恩怡 《久別重逢》

談善言 《虎毒不》

鍾雪瑩 《看我今天怎麼說》

衛詩雅 《破·地獄》

區嘉雯 《從今以後》

最佳男配角

古天樂 《九龍城寨之圍城》

伍允龍 《九龍城寨之圍城》

盧鎮業 《虎毒不》

朱栢康 《破·地獄》

秦沛 《破·地獄》

▲《破·地獄》朱栢康奪香港金像獎最佳男配角。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

最佳女配角

鄧麗欣 《我談的那場戀愛》

谷祖琳 《爸爸》

梁雍婷 《破·地獄》

韋羅莎 《破·地獄》

李琳琳 《從今以後》

▲《爸爸》谷祖琳奪最佳女配角獎。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

最佳新演員

劉偉明 《九龍城寨之圍城》

陳卓賢 《久別重逢》

蘇文濤 《爸爸》

吳祉昊 《看我今天怎麼說》

邱彥筒 《寄了一整個春天》

▲《爸爸》蘇文濤獲得第43屆香港金像獎最佳新演員。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

最佳攝影

鄭兆強 《九龍城寨之圍城》

劉君樂 《久別重逢》

秦鼎昌、梁祐暢 《爸爸》

潘耀明 《破·地獄》

潘耀明 《焚城》

最佳剪接

張嘉輝 《九龍城寨之圍城》

石繕滎 《爸爸》

Robin Lee 《香港四徑大步走》

張叔平、彭正熙 《破·地獄》

李嘉榮 《誤判》

最佳美術指導

麥國強、周世鴻 《九龍城寨之圍城》

鄧伊妮 《久別重逢》

麥芷筠 《爸爸》

姚漢文 《破·地獄》

李健威 《焚城》

最佳服裝造型設計

余家安、葉嘉茵 《九龍城寨之圍城》

吳里璐、羅佩莎 《我談的那場戀愛》

吳里璐、陳家琪 《爸爸》

利碧君 《破·地獄》

文念中、郭妍慧 《臨時劫案》

最佳動作設計

谷垣健治 《九龍城寨之圍城》

江道海、梁博恩 《武替道》

黃偉亮 《破·地獄》

黃偉亮 《焚城》

大內貴仁 《誤判》

▲《九龍城寨之圍城》谷垣健治奪最佳動作設計。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

最佳音響效果

姚俊軒、張文愷、杜本立 《九龍城寨之圍城》

鄧學麟、關惠心 《看我今天怎麼說》

姚俊軒 《破·地獄》

杜篤之、江宜真 《焚城》

李耀強 《誤判》

▲《九龍城寨之圍城》姚俊軒、張文愷、杜本立奪最佳音響效果。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）



最佳視覺效果

林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮 《九龍城寨之圍城》

黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮 《海關戰線》

陳迪凱 《破·地獄》

楊文傑、陳子弢、楊敏傑 《焚城》

吳家龍、楊起超、張耀豪 《盜月者》

最佳原創電影音樂

川井憲次 《九龍城寨之圍城》

陳光榮、陳永健 《久別重逢》

戴偉 《我談的那場戀愛》

丁可 《爸爸》

朱芸編 《破·地獄》

最佳原創電影歌曲

久別重逢《久別重逢》

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：鄭伊健、陳卓賢

筆友《我談的那場戀愛》

作曲：戴偉 填詞：梁栢堅、何妙祺 主唱：張天賦

What If《看我今天怎麼說》

作曲：戴偉 填詞：鍾說 主唱：陳蕾

普渡眾生《破·地獄》

作曲：林家謙 填詞：林家謙 主唱：林家謙

㪐㩿《寄了一整個春天》

作曲：馮之行 填詞：王樂儀、周耀輝 主唱：邱彥筒

▲林家謙獲得第43屆香港金像獎最佳原創電影歌曲。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

新晉導演

梁禮彥 《久別重逢》

何妙祺 《我談的那場戀愛》

梁冠堯、梁冠舜 《武替道》

Robin Lee 《香港四徑大步走》

李志偉、何英毅 《得寵先生》

最佳亞洲華語電影

《老狐狸》

《狗陣》

《鬼才之道》

《第二十條》

《熱辣滾燙》

▲《老狐狸》拿下最佳亞洲華語電影。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

專業精神獎

姜小亮、韓冬青

▲姜小亮（左）、韓冬青獲得第43屆香港金像獎專業精神獎。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

終身成就獎

徐克、施南生

▲林青霞（左）頒發終身成就獎給徐克（右）、施南生。（圖／翻攝自微博）