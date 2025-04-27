香港金像獎／打敗鬼才之道、熱辣滾燙！劉冠廷《老狐狸》頒獎給自己

記者黃庠棻／台北報導

第43屆香港金像獎在今（27）日舉行，入圍的電影包含《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》 ，其中《破·地獄》入圍18項大獎堪稱最大贏家，稍早紅毯上眾星雲集，包含劉青雲、劉嘉玲、梁朝偉、古天樂、劉俊謙等明星都盛裝出席，而台灣男星劉冠廷則飛到香港擔任頒獎嘉賓。

▲劉冠廷在香港金像獎中擔任頒獎嘉賓。（圖／華映娛樂提供）

稍早香港金像獎頒獎已盛大展開，典禮目前已經進行約一半流程，《九龍城寨之圍城》已有7大技術獎項入袋，堪稱現在的最大贏家；劉青雲主演的電影《爸爸》則拿下最佳新演員、最佳女配角，分別由蘇文濤、谷祖琳奪得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《老狐狸》獲得香港金像獎的最佳亞洲華語電影。（圖／華映娛樂提供）

不僅如此，第43屆香港金像獎的最佳亞洲華語電影也在稍早揭曉，台灣電影《老狐狸》、《鬼才之道》兩部入圍，大陸則有三部作品入圍，包含《狗陣》、《第二十條》、《熱辣滾燙》，最終由《老狐狸》拿下獎項，巧合的是該片的主演劉冠廷正巧是此獎項的頒獎嘉賓，形成由自己頒獎給自己的逗趣畫面。





▲《老狐狸》獲得香港金像獎的最佳亞洲華語電影。（圖／華映娛樂提供）

此外，劉冠廷到後台接受採訪，被問到在台上「頒獎給自己」的心情，他愣了一下隨即露出招牌傻笑，直呼「心情很像坐雲霄飛車，很像參加大型的整人節目」，坦言原本自己只準備好把廣東話講好，坐在台下也只覺得很榮幸，完全沒有想到《老狐狸》可以獲獎，笑說「晚上會喝一杯慶祝」。

▲《老狐狸》拿下最佳亞洲華語電影。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）