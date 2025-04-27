天后闆妹發文哀悼蔡阿嘎阿嬤！　二伯3符號暖心回應了

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）高齡90歲的奶奶「嘎嬤」睡夢中辭世，自小失去父母，由奶奶陪伴長大的他，在忙完手邊工作後，火速帶著一家四口趕回嘉義老家奔喪。對此，天后闆妹轉貼蔡阿嘎的照片，在社群哀悼：「願您安息， 一路走好，前往極樂淨土， 願您不再掛念人世間。」二伯收到來自遠方的善意，也在貼文底下留下三個愛心符號。

▲天后闆妹發聲哀悼嘎嬤。（圖／翻攝自IG）



事實上，蔡阿嘎先前於社群，貼出張和嘎嬤的合照，哀痛證實嘎嬤在睡夢中已離開大家「嘎嬤跟她老公、還有寶貝兒子嘎爸，在天堂可以好好相聚敘敘舊了！謝謝嘎嬤，40年來，補足了我從小所沒擁有的母親角色。沒有遺憾，太多溫暖，太多感謝」，最後更是寫下「相約下輩子，能再次好好牽手散步、跟祢撒撒嬌」，內容相當賺人熱淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 蔡阿嘎目前回到嘉義治喪。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



此外，二伯晚間曬出嘎嬤留給她的禮物，思念起嘎嬤表示：「一輩子無欲無求、不爭不奪的阿嬤圓滿離開了。」接著也向嘎嬤喊話「收下祢的愛，也承接祢的關心和期待，接下來的日子會繼續和緯嘉一起照顧好貴波，好好的一起過日子」，照片底下湧入許多粉絲、網友獻上悼念之情，希望一家人能節哀。