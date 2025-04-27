韓團首度站上大巨蛋！NMIXX千萬神曲〈Love Me Like This〉嗨爆萬名球迷

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團NMIXX剛結束連續兩場林口專場演唱會，她們27日為中華職棒味全龍主場賽開球，並於賽後演出新歌和經典齊發，成為第一組登上臺北大巨蛋的南韓女團，精湛的舞蹈實力征服滿場球迷，嗨翻全場。

▲▼NMIXX派出海嫄投球、Sullyoon負責打擊。（圖／DJB提供）



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NMIXX這次應邀到臺北大巨蛋開球，她們有備而來，派出海嫄負責重要的投手一職，Sullyoon負責打擊，兩人默契十足，其他4位團員在旁邊為好姐妹應援加油，變身限定啦啦隊，隨後與全場球迷問候：「大家好，我們是NMIXX，首先能在台北大巨蛋這麼大的場地參與開球，我們感到非常榮幸。」

▲NMIXX來台為棒球賽事開球。（圖／DJB提供）



第一次在台灣看棒球比賽，NMIXX結束開球後，不忘陪伴大家一起觀看球賽，在場邊不時應援加油，趁機感受台灣職棒賽的熱烈氣氛。直到賽後，NMIXX稍早再度登場，舞力全開帶來3首經典代表作；新歌〈KNOW ABOUT ME〉獨特的音樂風格和高難度的舞蹈動作，首次在臺北大巨蛋演出，火力全開，魅力征服全場！

隨後，NMIXX誠意十足，先是帶來〈DASH〉，舞台魅力再度席捲全場，壓軸登場的則是神曲〈Love Me Like This〉，經典旋律一下，更是讓全場瞬間陷入瘋狂。自新專輯發行以來，NMIXX啟動新一輪的巡迴演出征服全球無數城市，這次在完成台灣場後，二度旋風襲台另類攻大巨蛋，完成演出盡展K-POP魅力。