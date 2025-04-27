ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓團首度站上大巨蛋！NMIXX千萬神曲〈Love Me Like This〉嗨爆萬名球迷

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團NMIXX剛結束連續兩場林口專場演唱會，她們27日為中華職棒味全龍主場賽開球，並於賽後演出新歌和經典齊發，成為第一組登上臺北大巨蛋的南韓女團，精湛的舞蹈實力征服滿場球迷，嗨翻全場。

▲▼ NMIXX派出。（圖／DJB提供）

▲▼NMIXX派出海嫄投球、Sullyoon負責打擊。（圖／DJB提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ NMIXX千萬點擊神曲〈Love Me Like This〉轟大巨蛋。（圖／DJB提供）

NMIXX這次應邀到臺北大巨蛋開球，她們有備而來，派出海嫄負責重要的投手一職，Sullyoon負責打擊，兩人默契十足，其他4位團員在旁邊為好姐妹應援加油，變身限定啦啦隊，隨後與全場球迷問候：「大家好，我們是NMIXX，首先能在台北大巨蛋這麼大的場地參與開球，我們感到非常榮幸。」

▲▼ NMIXX千萬點擊神曲〈Love Me Like This〉轟大巨蛋。（圖／DJB提供）

▲NMIXX來台為棒球賽事開球。（圖／DJB提供）

第一次在台灣看棒球比賽，NMIXX結束開球後，不忘陪伴大家一起觀看球賽，在場邊不時應援加油，趁機感受台灣職棒賽的熱烈氣氛。直到賽後，NMIXX稍早再度登場，舞力全開帶來3首經典代表作；新歌〈KNOW ABOUT ME〉獨特的音樂風格和高難度的舞蹈動作，首次在臺北大巨蛋演出，火力全開，魅力征服全場！

隨後，NMIXX誠意十足，先是帶來〈DASH〉，舞台魅力再度席捲全場，壓軸登場的則是神曲〈Love Me Like This〉，經典旋律一下，更是讓全場瞬間陷入瘋狂。自新專輯發行以來，NMIXX啟動新一輪的巡迴演出征服全球無數城市，這次在完成台灣場後，二度旋風襲台另類攻大巨蛋，完成演出盡展K-POP魅力。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

推薦閱讀

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

《黑澀會》詩亞改行「工作沒藝人挑戰過」！考試一次過：幫有需要的人

《黑澀會》詩亞改行「工作沒藝人挑戰過」！考試一次過：幫有需要的人

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

嘎嬤辭世「一生無欲無求」！孫媳二伯曬遺物吐思念：收下祢的愛

嘎嬤辭世「一生無欲無求」！孫媳二伯曬遺物吐思念：收下祢的愛

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

影帝瘦到「顴骨凸、眼窩凹」衝熱搜！　本人傻眼回：瘦你mei

影帝瘦到「顴骨凸、眼窩凹」衝熱搜！　本人傻眼回：瘦你mei

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

李珠珢LG應援服遭韓網酸「像陪酒的」　知情人揭韓職啦啦隊背後內幕

李珠珢LG應援服遭韓網酸「像陪酒的」　知情人揭韓職啦啦隊背後內幕

酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

《黑澀會》詩亞改行「工作沒藝人挑戰過」！考試一次過：幫有需要的人

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

嘎嬤辭世「一生無欲無求」！孫媳二伯曬遺物吐思念：收下祢的愛

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

影帝瘦到「顴骨凸、眼窩凹」衝熱搜！　本人傻眼回：瘦你mei

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NMIXX

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫
  2. 天后闆妹發文哀悼蔡阿嘎阿嬤！　二伯3符號暖心回應了
  3. 香港金像獎／追思已逝影人出現大S、方大同　選曲藏超大顆洋蔥！
  4. 鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：不該英文那麼爛
  5. 香港金像獎／打敗鬼才之道、熱辣滾燙！劉冠廷《老狐狸》頒獎給自己
  6. 富豪夫婦出價80萬求買她卵子！　女星李賢傻眼「有點侮辱」
  7. 韓團首度站上大巨蛋！NMIXX千萬神曲〈Love Me Like This〉嗨爆萬名球迷
  8. 惠英紅成首個華表獎香港影后「電影是我的生命」！張譯連莊登影帝
  9. SJ東海重磅催淚彈　「親手寫繁體中文」完整全文：到死都要在一起喔
  10. 香港金像獎／劉嘉玲罕公開牽手老公！梁朝偉認了「獻第一次」放閃

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366