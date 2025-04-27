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李珠珢LG應援服遭韓網酸「像陪酒的」　知情人揭韓職啦啦隊背後內幕

記者劉宛欣／綜合報導

韓籍啦啦隊員李珠珢加入職棒富邦悍將啦啦隊，後來又宣布簽約韓職LG TWINS，不少粉絲失望，同時，她LG雙子隊以性感服裝亮相，引發韓網質疑「這不是陪酒裝嗎？」批評聲浪也讓韓國啦啦隊暗藏的問題浮出水面。近日，韓媒針對此議題採訪了40位前後任啦啦隊員，最終僅少數人勇敢發聲，揭露了啦啦隊背後不為人知的一面。

▲李珠珢近日回韓職的服裝引起討論。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李珠珢近日回韓職的服裝引起討論。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

根據韓媒《ohmynews》報導，啦啦隊員A坦言「服裝越來越暴露已經不是新鮮事」，過去剛入行時，各隊服裝設計尚以主題為主，且多要求盡量避免過度裸露，但近年來尺度逐漸放寬「其實露得越多，社群曝光率越高。但說真的，這樣的裸露究竟是為了誰呢？」她也坦言，曾想過要不要提出異議，但又害怕被貼上「太敏感」的標籤，最後選擇沉默。

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▲李珠珢近日回韓職的服裝引起討論。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李多慧是最早來台發展的韓籍啦啦隊員。（圖／翻攝自李多慧Instagram）

另一位現役啦啦隊員B也指出，現在球場上女性觀眾越來越多，也有許多家庭觀眾進場，結構改變了「服裝和表演方向也應該要跟著調整」。雖然服裝選擇表面上是啦啦隊員和經紀公司共同決定，但A、B直言「啦啦隊的自主選擇權其實有限」，本該是帶動氣氛的角色，卻淪為炒話題的工具，此外，場內甚至常出現觀眾偷拍裙底行徑，即使如此，她們仍被要求要以專業態度微笑應對。

前啦啦隊員C更透露曾被要求參加應酬，卻被帶去與一群陌生人喝酒，甚至還遭遇酒醉的人騷擾。她們希望社會能將啦啦隊視為一份專業，並建立完善的安全與保護機制：「我們站上舞台，是因為熱愛應援、想要傳遞快樂。現在正是改變的時候。」即使面對高壓環境，但她們之中仍有不少人憑著對運動的熱愛，默默堅守在崗位上。

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