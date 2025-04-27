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嘎嬤辭世「一生無欲無求」！孫媳二伯曬遺物吐思念：收下祢的愛

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）高齡90歲的奶奶「嘎嬤」辭世，自小失去父母，由奶奶陪伴長大的他，在忙完手邊工作後，火速帶著一家四口趕回嘉義老家奔喪。身為孫媳婦的二伯也與嘎嬤感情深厚，27日晚間透過Instagram曬出嘎嬤送給她的禮物，承諾「接下來的日子會繼續和緯嘉一起照顧好貴波，好好的一起過日子」。

▲大批網友湧入蔡阿嘎堂妹IG出征。（圖／翻攝自Instagram）

▲蔡阿嘎、二伯已帶著兩個兒子回嘉義奔喪。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

二伯27日晚間在Instagram曬出嘎嬤留給她的禮物，思念起嘎嬤表示：「一輩子無欲無求、不爭不奪的阿嬤圓滿離開了。」接著也向嘎嬤喊話「收下祢的愛，也承接祢的關心和期待，接下來的日子會繼續和緯嘉一起照顧好貴波，好好的一起過日子」，照片底下湧入許多粉絲、網友獻上悼念之情，希望一家人能節哀。

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▲二伯發文思念嘎嬤。（圖／翻攝自二伯Instagram）

▲二伯發文思念嘎嬤。（圖／翻攝自二伯Instagram）

另一方面，蔡阿嘎也在稍早前於社群，貼出張和嘎嬤的合照，哀痛證實嘎嬤在睡夢中已離開大家「嘎嬤跟她老公、還有寶貝兒子嘎爸，在天堂可以好好相聚敘敘舊了！謝謝嘎嬤，40年來，補足了我從小所沒擁有的母親角色。沒有遺憾，太多溫暖，太多感謝」，最後更是寫下「相約下輩子，能再次好好牽手散步、跟祢撒撒嬌」，內容相當賺人熱淚。

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