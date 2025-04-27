香港金像獎／追思已逝影人出現大S、方大同　選曲藏超大顆洋蔥！

記者黃庠棻／台北報導

第43屆香港金像獎在今（27）日舉行，入圍的電影包含《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》 ，其中《破·地獄》入圍18項大獎堪稱最大贏家，稍早紅毯上眾星雲集，包含劉青雲、劉嘉玲、梁朝偉、古天樂、劉俊謙等明星都盛裝出席。

▲香港金像獎追思已故影人片段出現大S、方大同、瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

香港金像獎頒獎已在7點半盛大展開，典禮目前已經進行約一半流程，稍早由香港歌手岑寧兒獻聲演唱追思已逝藝人，影片第一個出現的明星就是香港創作歌手方大同，讓許多網友馬上鼻酸，後續包含瓊瑤、劉家昌、台灣配音員石班瑜等人。

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▲香港金像獎追思已故影人片段出現大S、方大同、瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，追思已逝藝人的影片中也出現大S的身影，過去她曾在2008年憑藉電影《保持通話》入圍第28屆香港電影金像獎最佳女主角，而這一次追思影片中也使用了她在該部片裡的片段，可見頒獎典禮的用心。

▲香港金像獎追思已故影人片段出現大S、方大同、瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

此外，岑寧兒在追思橋段中，選唱的歌曲是電影《少年的你》的片尾曲《Fly》，這首歌正是香港已故歌手盧凱彤的遺作，盧凱彤擔任這首歌曲的作曲人，與吳青峰共同擔任作詞人。該曲還是第39屆香港金像獎最佳原創電影歌曲的得獎作品。