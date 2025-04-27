愛貓確診淋巴癌！魚乾心碎落淚「剩不到1年壽命」化療陷兩難

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber魚乾以開箱、美食影片走紅，深受粉絲喜愛，也經常透過社群平台分享日常生活，其中也包含她的兩隻愛貓，分別為OLA和OLI，是許多粉絲熟悉的存在。不過，27日，魚乾在社群上突然傳來令人難過的消息，OLA就醫後確診罹患淋巴癌，將展開抗癌之路。

▲魚乾有兩隻毛小孩，經常透過社群曬照。（圖／翻攝自魚乾Instagram）

魚乾在IG貼文中透露，月初發現OLA食慾明顯下降且快速消瘦，兩週內帶著牠跑了三間醫院，檢查後發現胃部有大小不一的腫瘤。等待報告期間，先開始用食道餵管協助進食。確診報告出爐後，診斷為淋巴癌，剩下半年到一年的壽命。魚乾坦言「心都碎了」，默默地躲著愛貓落淚，但貓咪似乎感受到她的情緒「她好像在幫我們加油」，因為OLA仍努力自主如廁、撒嬌、甚至呼嚕翻肚。

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▲魚乾愛貓OLA罹患淋巴癌。（圖／翻攝自魚乾Instagram）

面對是否接受化療的兩難選擇，魚乾最終聽從醫生建議，決定下週起開始進行療程，如果化療反應不佳，會重新評估，「一切以OLA的舒適為優先」，她表示將會用盡全力陪伴OLA，「幫助她過上舒服的日子」，也希望透過分享抗癌過程，為其他同樣經歷的毛孩家庭提供參考與力量。魚乾最後在貼文中也打起精神「眼淚擦一擦，開始戰鬥了，加油加油！」網友紛紛湧入留言鼓勵，希望愛貓能順利挺過難關。