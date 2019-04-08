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《與惡》被狂轟噁心！　賈靜雯鬆口吐心聲「心情有點黑白」

記者許皓婷／綜合報導

賈靜雯在《我們與惡的距離》飾演新聞台主管宋喬安，因為一起無差別殺人事件，讓她兒子意外喪生，但她卻又發現自己的下屬就是兇手的妹妹，一連串衝突又矛盾的對立關係，也讓她在劇中的行為受到爭議，更因此被網友砲轟，她本人8日也在IG抒發心情，更坦言：「心情有點黑白。」

▲賈靜雯。（圖／公視提供、翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲賈靜雯。（圖／公視提供、翻攝自Facebook／賈靜雯）

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▲賈靜雯在《我們與惡的距離》經歷喪子之痛。（圖／公視提供）

《我們與惡的距離》7日播出最新一集，賈靜雯飾演的宋喬安，發現自己的下屬李大芝（陳妤飾）就是殺死自己兒子兇手的妹妹，夾雜被害者家屬的痛苦與新聞人的專業，叫記者跟拍李大芝一家人，該段劇情引發熱議，她甚至被網友砲轟噁心，更認為太過情緒化，「用這個報復法來療傷自己的失落感..不好啊」、「喬安心理可以理解，可是公開直播就太過分」、「喬安是濫用她的權力」。

而賈靜雯本人8日也在IG發文：「喬安姐要飛了⋯心情有點黑白。」她表示自己昨晚看完戲後，心情非常沈重但又很感動，她認為：「這樣發人省思的好戲我也參與其中，謝謝大家一起有共鳴。」她也無奈地說：「喬安姐真的很兇兇，但靜雯姐真的很溫暖。」

▲賈靜雯。（圖／公視提供、翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲賈靜雯。（圖／公視提供、翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲賈靜雯看完戲後心情也沈重。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

而賈靜雯睽違了15年，再度重返小螢幕後，精湛演技大獲好評，更是叫好又叫座，雖然她在劇中角色的行為引起爭議，但網友仍紛紛留言大讚：「演技大爆發，把一個媽媽的心痛心酸演得入木三分」、「很發人深省的好劇」、「真的演技很棒」、「看完這部戲又更愛妳了」。

▲賈靜雯。（圖／公視提供、翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲賈靜雯隔15年回歸台劇。（圖／公視提供）

【賈靜雯IG全文】

喬安姐要飛了⋯
心情有點黑白
但～
還是要拍美麗照片分享給大家
昨晚看完戲很沈重但又很感動⋯
這樣發人省思的好戲我也參與其中
謝謝大家一起有共鳴
愛你們

#我們與惡的距離
#觀眾真的不是只有7歲的智商
#喬安姐真的很兇兇但靜雯姐真的很溫暖

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