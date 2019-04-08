曾莞婷拍戲「堅持這件事」　被前輩狠酸：這樣我們很有壓力！

記者許皓婷／綜合報導

藝人曾莞婷因演活《世間情》中壞女人「郭佳佳」一炮而紅，擁有甜美臉蛋和火辣身材的她，還被封為「本土劇女神」，更跨足電影、戲劇、綜藝節目，吸引大票粉絲喜愛，但她在剛出道拍戲初期，卻因真哭，經常飽受前輩的冷嘲熱諷。

▲曾莞婷被封為「本土劇女神」。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）



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曾莞婷近日接受《台灣亮起來》專訪，演過多部知名八點檔的她，成功演活壞女人角色，但她私下卻不太會講台語，她透露劇中的台詞都是使用注音及英文做筆記死背，她坦言知道自己在語言方面的不足，便努力加強演技，只有有哭戲，她都真哭，不用眼藥水等輔助，但卻因此換來前輩的冷言冷語。

▲曾莞婷從本土劇發跡，但私下不太會講台語。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

曾莞婷不僅勤練台語，也努力加強演技，所以她演哭戲時，都是真情流露，但卻因此換來前輩的冷言冷語，「妳幹嘛都用真哭，妳這樣我們很有壓力，很浪費時間」，她透露自己還曾被前輩嘲諷：「我知道妳很會哭，但妳也只剩下哭的功能了。」但她不受影響，更認為沒關係：「反正我讓觀眾看到就好。」也讓人看到她正能量的另一面。

▲曾莞婷曾被前輩酸「真哭」。（圖／翻攝自YouTube）