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專訪／《與惡距離》喚醒溫昇豪記者魂「也許不贊同，卻能理解」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《我們與惡的距離》主要演員從左至右曾沛慈、賈靜雯、溫昇豪、林哲熹接受《星光好選喆》節目專訪。（攝影／張凱喨、吳杰澄）

主播簡立喆（中）、記者王筱筑／專訪報導

2019年是溫昇豪的豐收年，一口氣有四部主演連續劇上檔，分別是與天心合作的《最佳利益》、華視的精緻迷你劇《俗女養成記》、與安心亞合作的《月下為愛墜落的祂》，以及近期引爆話題的超夯台劇《我們與惡的距離》。溫昇豪在《我們與惡的距離》當中飾演家逢驟變，又和妻子賈靜雯理念不合的報社負責人，電視台記者出身的溫昇豪對於劇本裡的故事，其實一點也不陌生。

▲▼ 《我們與惡的距離》（圖／公視提供）

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▲溫昇豪過去曾擔任電視台記者及外景主持人。（圖／《我們與惡的距離》劇照）

 過去曾在電視台擔任財經記者的溫昇豪對新聞製播流程並不陌生，但此回他在《我們與惡的距離》片中主演報社負責人，又和過去經驗有些許不同，尤其和演出新聞台女主管的賈靜雯在片中是夫妻，卻也是立場論調完全不同的兩個個體，溫昇豪說：「我們兩個一個代表妥協、一個叛逆，因為我們遇到嚴重的家庭事件，信念開始分道揚鑣，我們各自有不同立場來解讀同一個事件，然後各自從不同立場，找到和解與共生。」。

▲《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪飾演一對貌合神離的媒體夫妻。（圖／Catchplay提供）

在戲裡，溫昇豪跟加害者家屬、被害者家屬、法扶律師，精神鑑定單位有諸多切磋，即便有多麼不能夠接受他們，但最終也得理解他們的立場，溫昇豪補充說：「我覺得這部戲要傳達的意念很清楚，而且會刺激觀眾去思考。」，溫昇豪覺得拍攝《我們與惡的距離》讓他邊拍邊去理解社會現象，加上與自身背景相似，讓他無論如何都決定要接演這齣好戲。

▼全球娛樂獨家報導，請鎖定星期一下午兩點首播、星期日晚上八點重播的《星光好選喆》。（四月開始時段調整）

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關鍵字

我們與惡的距離, 溫昇豪, 賈靜雯, 星光好選喆

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