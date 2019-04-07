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文慧如聯手Karencici開唱！　苦練拼音飆《嘻哈庄腳情》

記者關韶文／台北報導

新人歌手Karencici、文慧如一同舉辦「好鬧音樂會」，兩人開心合唱《嘻哈庄腳情》，輕快有趣的曲風大大顛覆歌迷對她們兩人的印象，加上兩人苦練的台語歌詞頗有自己的味道，現場歌迷驚喜萬分，紛紛跟著節拍搖擺舞動，氣氛瞬間炒熱到最高點，如同一場熱鬧的派對，果然是一場好聽又熱鬧的音樂會。

這場音樂會對Karencici來說，像是在宣傳期努力寫出的作業，也是她發片以來的「成果發表會」，所以在準備方面也特別花心思，把自己的歌曲都改了編曲，讓前來觀賞的歌迷可以聽到不一樣感覺的歌曲。

文慧如為了不辜負一直支持她的歌迷，這兩個月來她認真練歌、鍛鍊身體、注重飲食，戒了油炸物，她略帶哀怨地說：「我已經兩個月沒有吃漢堡薯條了。」一切努力只為了在音樂會上把最棒的Live演出呈現在歌迷面前。

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▲▼Karencici,文慧如。（圖／華研國際提供）

▲▼Karencici、文慧如聯手舉辦演唱會。（圖／華研國際提供）

▲▼Karencici,文慧如。（圖／華研國際提供）

Karencici聽到文慧如在飲食方面的努力，大感驚訝，很不好意思地說：「我完全沒有顧慮飲食耶。」文慧如看著身穿中空裝的Karencici，嫉妒不已：「妳沒忌口還可以有腹肌！」Karencici解釋：「因為吃油炸的東西可以讓我心情很好，所以最近都在吃讓我開心的東西。」

值得一提的是，最後兩人以玖壹壹的《嘻哈庄腳情》為這場音樂會畫下完美句點，兩人笑談學台語的趣事，兩人不僅用自己才看得懂的拼音來標註歌詞，也請同事一句一句教，結果唱起歌來，台語腔竟帶著美式風格，同事們不禁苦笑：「你們還是多練習吧。」不料兩個女生不理會同事的評語，仍舊發下豪語：「說不定我們將來可以試著寫台語歌呢！」今晚的音樂會，包括閻奕格、吳卓源、Lara、Erika、宇宙人等好友也來捧場。

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