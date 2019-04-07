「反骨男孩」艾瑞絲生日要粉絲「少來煩我」　網喊：退追抵制！

記者林彥君／台北報導

網紅「反骨男孩」因為無厘頭的搞笑風格圈粉，有網友昨（6日）在「Dcard」貼出該團成員艾瑞絲（Aries）的限時動態貼文，該網友指艾瑞絲收到粉絲的生日祝福，竟然發文要粉絲「少來煩我！」該網友認為，就算不想被私訊打擾，也可以用委婉的方式表達。

▲「反骨男孩」成員艾瑞絲（中）發文引發網友不滿。（圖／翻攝自Facebook／Aries 艾瑞絲）



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艾瑞絲在4月8日生日，近期收到許多粉絲祝福，艾瑞絲在限時動態上表示：「我每天都很快樂，根本不需要特別祝生日快樂，不要再私訊我了！少來煩我！私訊一直按拒絕拒絕拒絕也是很花時間的耶，我最需要的只是喉嚨不痛而已，好不舒服。」

▲艾瑞絲（中）是「反骨男孩」二軍成員。（圖／翻攝自Facebook／Aries 艾瑞絲）

而該網友認為，「一個加入反骨的不紅小模，有粉絲支持就不錯了。」該網友也附上艾瑞絲貼文截圖，艾瑞絲提到：「也許可以來拍一支影片，讓大家看看私訊我的小屁孩都長怎樣，感覺不錯。」該網友認為：「妳加入的不就是屁孩團體嗎？」

▲▼艾瑞絲發文。（圖／取自艾瑞絲IG）

該文章一出，網友紛紛留言表示：「大家退追退起來，她就會很開心，因為不會有人理她，吵她了，好像自己很紅一樣 ㄏㄏ」、「這種人該抵制！！」、「所以她是誰？」、「還是喜歡反骨三人，特別是孫生跟瑋哥，最好笑最逗趣。」

對此「反骨男孩」經紀人回應《ETtoday星光雲》，表示艾瑞絲最近感冒，加上收到很多「屌照」，所以感覺很不舒服，該網友發文有跳過艾瑞絲發文提到「我才說不要私訊我生日快樂，很煩，結果就私訊我屌照＝＝無言。」這篇文，經紀人認為因艾瑞絲是分開貼文，才會造成網友誤會。

▲艾瑞絲近期私訊收到「屌照」。（圖／取自艾瑞絲IG）