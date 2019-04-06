Nina生日宣布懷孕…許凱皓哭了！　寶寶乾媽也是《大學生》班底：超感動

記者李湘文／綜合報導

出身自《大學生了沒》的Nina（曹婕妤）在24歲生日這天宣布懷孕，實現從小到大的夢想，讓圈內外好友也開心不已。許凱皓得知喜訊直言：「我哭了！」嘻小瓜、董梓甯等《大學生》班底也紛紛送上祝福，大家都為Nina感到開心！

▲Nina宣布懷孕。（圖／翻攝自Nina Instagram）

今天（6日）是Nina滿24歲的生日，她選在這個具有特殊意義的日子，曬出肚子隆起的照片，向大家宣布懷孕喜訊：「感謝上帝，你是媽咪最好的生日禮物！」她懷孕剛滿3個月，先前並未多漏口風，以至於很多好友也是現在才知道，一時間讓大家又驚又喜。

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▲Nina宣布懷孕的這天也是24歲生日。（圖／翻攝自Nina Instagram）

收到Nina的喜訊，許凱皓情緒激動，在Instagram留言自爆：「我哭了各位！」嘻小瓜、小海豚（徐薇涵）、梓梓（董梓甯）等人也直呼感動，誇讚Nina是最可愛的媽媽，何美更是感慨：「太感人了，寶貝生日快樂！寶貝的寶貝期待你來到世界上。」

▲包括眾多《大學生》班底在內，圈內好友紛紛恭喜Nina。（圖／翻攝自Nina Instagram）

▲Nina寶寶的乾媽是Alice。（圖／翻攝自Alice Instagram）

其中，Alice作為Nina寶寶的乾媽，早早就先知道了消息，也一直陪著對方去產檢，親眼看著小小的生命漸漸茁壯。她開心稱讚寶寶以後一定會超可愛：「因為乾媽連看超音波怎麼看都覺得可愛！小可愛，以後除了你的爸比媽咪，乾媽也是世界上最愛你的人。」言語中流露感人的閨蜜情。