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胡瓜和董梓甯臉隔一塊餅「快親到」　阿翔站中間看出神

記者林彥君／台北報導

董梓甯（梓梓）、郭忠祐、江振愷、EASON、余思達、蔡允潔、劉璇、姚蜜，日前上胡瓜、阿翔和謝忻主持的民視《綜藝大集合》，到馬祖南竿出外景，在分組遊戲中，胡瓜和梓梓玩「傳情繼光餅」遊戲，過程中，胡瓜和梓梓隔著餅表情專注完成任務，讓阿翔看到出神。

▲▼胡瓜錄綜藝大集合。（圖／民視提供）

▲胡瓜和董梓甯挑戰「傳情繼光餅」遊戲。（圖／民視提供）

藝人隊到馬祖體驗「海龍蛙兵」操練，胡瓜先帶藝人整隊練操，眾人哄要胡瓜也一起練，胡瓜馬上搞笑喊：「下一位！」直呼怕被「弄」，還說海龍蛙兵比較帥，他是「海龍蛙瓜」根本比不上。

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▲▼胡瓜錄綜藝大集合。（圖／民視提供）

▲胡瓜（中）主持《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

藝人隊與蛙兵們到海岸邊手勾手，做仰臥起坐，訓練團隊默契，沒想到藝人們伸腳才碰到海水，便忍不住大叫：「海水也太冰了！」蛙兵們始終面不改色，胡瓜感動說：「其實我們真的無法體會他們到底多辛苦，只能稍微體驗，感受一下團隊合作與紀律，很謝謝他們守護著我們。」

▲▼胡瓜錄綜藝大集合。（圖／民視提供）

▲來賓體驗蛙人操練。（圖／民視提供）

胡瓜說出外景常風吹日曬，做節目衣服濕了又乾，乾了又濕，但看到各地鄉親的笑容，及在馬祖看到國軍英雄的熱情，願意主持到自己走不動為止。阿翔和謝忻還搞笑說：「會與瓜哥並肩作戰，直到他走不動時幫忙推輪椅。」笑歪眾人。

▲▼胡瓜錄綜藝大集合。（圖／民視提供）

▲節目讓來賓體驗蛙人操練。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜錄綜藝大集合。（圖／民視提供）

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胡瓜, 董梓甯, 梓梓, 阿翔

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