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郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」　海量照片曝光

記者李湘文／綜合報導

香港天王郭富城有著俊帥外型，在大部分歌迷、戲迷看來都是男神級人物，然而他先前接受媒體採訪，卻透露過去在演員訓練班上課時，曾被老師批評外貌「是全班最差的一個」，讓大批網友直呼不能相信！

▲郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」。（圖／翻攝自微博／郭富城）

▲郭富城雖已53歲，帥氣依舊。（圖／翻攝自微博／郭富城）

郭富城在多年前曾上談話節目《非常靜距離》，接受知名主持人李靜採訪，說起22歲進入演員訓練班的往事，透露當時雖然以第一名畢業，但拿到成績單之後，卻聽老師說了這麼一段話：「你不要得意，雖然你拿的成績上面是第一名，但是你的外型是我們同班同學裡面，最差的一個！」

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▲郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲郭富城以前上演員訓練班時，曾被老師說是「全班外型最差」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

郭富城一番話引起全場觀眾騷動，主持人李靜也幽默反問：「你這老師眼睛有問題吧？」但郭富城謙虛回應，稱自己當時只是乾乾淨淨：「沒有，因為這個時候我長得一點都不帥，到現在我也不覺得自己帥。」並透露當時同班同學包括林文龍、麥長青等人，「他們這個時間都比我帥。」

▲郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」。（圖／翻攝自微博／林文龍、麥長青）

▲林文龍、麥長青當年都是郭富城同班同學。（圖／翻攝自微博／林文龍、麥長青）

這段採訪在最近被網友翻出，一時間造成超熱烈討論，大家紛紛去找郭富城年輕的照片，然而一看都傻眼，大呼「我的媽，超帥好嗎」、「老天爺，請給我一個這樣所謂的醜相吧」、「老師是被郭富城的美貌震驚到有點失常了吧」、「我是真的想知道跟城城同屆的同學都是什麼天仙」。

▲郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」。（圖／翻攝自微博）

▲郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」。（圖／翻攝自微博）

▲郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」。（圖／翻攝自微博）

▲網友翻出郭富城年輕時的照片、影片，都說「根本超帥」。（圖／翻攝自微博）

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