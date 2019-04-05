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茵聲卡在「謝欣穎、梁士華」中間！　尖叫一聲：這臭狼～

記者關韶文／台北報導

網紅團體「這群人TGOP」推出服飾潮牌「THIRTY ONE」，和知名潮流人士梁士華合作。當中，團員茵聲曾和謝欣穎拍攝《我和我的十七歲》，這次和謝欣穎前男友梁士華合作，被問到感想如何，她尖叫了一聲，「你這隻臭狼！」

這群人離開前公司，成立全新經紀公司，被問到目前工作規劃，展榮代表發言，「我們可以自己打理一些事情，但是專業的東西還是交給專業的人，不過我們可以有更多想法和創意，以前比較聽公司的安排，現在可以有更多掌控的部分。」

成立公司後，首先推出聯名服飾品牌，被問到服飾理念，展榮則說，「這次的設計是想加入一些世代交流，開會的時候就一致討論，如果有一個布袋把別人蓋起來很特別，被問到是不是很M，尼克、茵聲害羞笑了，「我們才沒有這樣想！」展榮則接著說，「我們不懂M！」

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▲▼這群人TGOP聯名系列發表。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼這群人出席潮牌發表活動，左起：尼克、茵聲、展瑞、展榮、木星、董仔、石頭。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼這群人TGOP聯名系列發表。（圖／記者黃克翔攝）

這次服飾品牌和梁士華合作，當中，團員茵聲曾和謝欣穎拍攝《我和我的十七歲》，這次和謝欣穎前男友梁士華合作，茵聲被問到此題，突然尖叫了一聲，「狼人殺！你這個臭狼！就是一碼歸一碼，這是別人的事情，對我來說，就是合作很愉快！因為他也是一個很ㄎㄧㄤ的人，合作起來沒有什麼壓力。」

展榮則接著補充，「這次跟他真的學到很多東西，是一個很棒的藝術家。」事後梁士華接受訪問，被問到如何拆分收入，他則相當老實，「基本上就是扣除成本後，五五對分。」雙方合作相當愉快，也讓這群人成功跨足潮牌領域，預計也會有下一波的品牌合作，令粉絲相當期待。

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這群人, 茵聲

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