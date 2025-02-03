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陶晶瑩痛批：太渣了！　突發文「都幾歲了還會被騙」網：你不孤單

記者陳芊秀／綜合報導

主持人陶晶瑩時常透過社群媒體分享生活點滴，以直率風格深受粉絲喜愛。昨（2日），她突然在社群平台發文，感嘆：「都幾歲了，還會被騙」，並激動直呼：「太渣了！」引發網友熱烈討論。

▲▼陶晶瑩 【Crazy Momoment 瘋陶秀】 售票記者會採訪邀請。（圖／記者周宸亘攝）

▲陶晶瑩發文引發網友共鳴。（圖／記者周宸亘攝）

適逢大年初五，9天年假即將結束，許多人對於即將到來的「開工日」感到不捨，陶晶瑩也不例外。在Threads平台上，她幽默地將「年假」形容為一個「騙子」，細數它的「罪狀」：騙人吃喝、熬夜、賭博，甚至騙人開車塞在風景區；最終，這個「騙子」還讓人誤以為美好時光會無止無盡，但幾天後卻讓人回歸現實，留下疲憊與無奈。

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▲▼陶晶瑩將「年假」形容為一個「騙子」。（圖／翻攝自Threads）

▲陶晶瑩將「年假」形容為一個「騙子」。（圖／翻攝自Threads）

陶晶瑩最後無奈表示：「留下肥胖又憔悴的我回到上班日常」，並再次怒斥：「太渣了！」她的真情流露，引來不少網友共鳴。有人笑稱：「可是每次都很期待被騙」，也有人建議「該抓去判個無期徒刑，不要再讓大家被騙了」。更多人則以輕鬆語氣安慰：「沒事的，大家都一樣」、「其實你並不孤單」、「真的是被騙太慘」。

春節連假開始時，陶晶瑩曾分享自己的心情轉變，她回憶年輕時的自己，總是熱衷於將假期填滿，與眾人相聚熱鬧，甚至害怕行程過於冷清會帶來被世界遺忘的恐懼。然而，隨著年歲漸長，她坦言如今的心境已經截然不同，個人的悲歡不再那麼重要，願望也變得簡單而樸實。她表示，只要一家人能平安地圍坐在一起吃飯，各自的生活充滿希望，這樣就足夠美好了。

▲▼陶晶瑩將「年假」形容為一個「騙子」。（圖／翻攝自Threads）

▲陶晶瑩過去習慣將假期填滿，現在覺得「自己的悲歡不是那麼重要」，願望變樸實了。（圖／翻攝自Threads）

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