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開工拜拜有眉角！避開這11項別拿來拜　老闆包紅包3提醒

文／清水孟國際塔羅小孟老師

農曆新年連假將告一段落，上班族們也陸續準備開始開工，作為老闆的要注意3個小提醒外，拜拜的時候也有7項可以拜的物品的建議，以及11項建議不要拜的東西。

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／Ttoday資料照）

▲開工拜拜有眉角。（圖／ETtoday資料照）

● 蛇年適合開工時段

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初六：早上09：00-下午13:00

初九：中午11：00-下午15:00

初十：早上09:00-下午13:00

● 開工小提醒

員工拿到開工紅包放五天再花掉，代表五福臨門，五路財神。

老闆發開工紅包不可以封紅包口，不然會將員工財氣封起來，小孟老師建議用紅包袋發，不要用轉帳，如此才能討個喜氣。

開工日老闆不宜對員工動怒，以免觸員工霉頭。

● 開工可以拜的東西

1.記得一定要拜發糕代表發，發糕挑4個或八個拜能大發四方財與八方財。

2.拜魚尾要大，不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。

3.要拜三牲：「全雞」代表全家（全雞台語）平安，「全豬」要挑選胖的豬，代表有得吃，全魚。

4.水果選五樣拜。如：鳳梨（代表生意旺）、柿子（大發利市，事事順利）、香蕉（黃色代表財氣）、橘子（大吉大利）、葡萄（整串客人進來）、水梨（水為財）。

5.可拜甜食，如：紅湯圓、糖果、紅龜粿。

6.也可以拜清酒，請神明喝酒，酒宜甜不宜苦。

7.拜完後可以放鞭炮，鞭炮為火，火代表火紅強強滾。小孟老師建議若你不是老闆一般上班族公司無祭拜活動，在吉時放個鞭炮音樂聲即可。

● 開工不要拜的東西

1.不要拜芭樂，會被開芭樂票（支票跳票）。

2.不要拜番茄易有血光。

3.不要拜蓮霧，易有阻礙。

4.鴨蛋：業績差。

5.黑皮蛋：會遇到黑心客。

6.粥：績效稀疏。

7.釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。

8.供桌不要放蠟燭：會前徒微弱。

9.不要拜烤太焦黑的雞：代表烤雞差。

10.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

11.不要拜蛋卷：事業較脆弱。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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