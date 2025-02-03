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大S遭瞎傳死訊「Makiyo經紀人傻眼發聲」！　求證S幫親友無回應

記者田暐瑋／綜合報導

一名來自香港的日本旅遊達人粉專2日爆料「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病」，更直指是《流星花園》年代，嫁給外國人，種種線索被外界猜測是大S，截至目前為止，大小S、陳建州等S幫成員已讀不回，僅有Makiyo經紀人胖姐傻眼表示：「不然真的會嚇死，沒聽說。」

▲小S(中)PO出全家合照，大S與具俊曄夫妻搶前排。（圖／翻攝臉書）

▲大S被瞎傳死訊，但親友都無回應。（圖／翻攝臉書）

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對於大S被瞎傳死訊，《ETtoday》第一時間求證本人及親友，大小S方面完全沒有回應，S媽沒接電話，10天前才一起出席王偉忠女兒歸寧宴的S幫成員陳建州則是已讀不回，此事疑點頗多，連Makiyo經紀人胖姐都相當錯愕，表示完全沒有聽說，「不然真的會嚇死！」

▲▼Makiyo離婚7個月，鬆口拼第二胎。（圖／翻攝自臉書）

▲Makiyo也是S幫成員。（圖／翻攝自臉書）

最初爆料的日本旅遊達人至今仍未刪文，並堅稱消息是真，引發不少網友撻伐，而小S和S媽在爆料文瘋傳前一天，才在IG上傳一起跳舞的搞笑影片，陳建州2日晚間人正在澳門陪老婆范瑋琪開演唱會，3日凌晨還發文祝賀范范演出順利，看起來並無異狀。

▲陳建州對網傳大S死訊已讀不回。（圖／翻攝自陳建州IG）

▲陳建州對網傳大S死訊已讀不回。（圖／翻攝自陳建州IG）

▲爆料粉專堅稱消息是真。（圖／翻攝自臉書）

▲爆料粉專堅稱消息是真。（圖／翻攝自臉書）

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大S, 小S, 陳建州, Makiyo

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