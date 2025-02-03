網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

圖文／鏡週刊

一個香港的旅遊粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日發文提到，台灣一名48歲的大明星，因為日本流感急症過世，並提到線索是「流星花園年代」「女，已婚」甚至還提到是和外國人結婚，種種暗示指向曾演出《流星花園》的「大S」徐熙媛。然而大S家人目前尚未回應，好友Makiyo的經紀人表示沒有聽說，網友則指出2個疑點，懷疑影射的真實性。

該臉書粉專暗示有一名48歲的台灣女明星在日本因為流感急症逝世，貼文一出立刻引發眾人熱議，引為種種線索被認為可能是大S徐熙媛，讓粉絲相當擔心。

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多家台灣媒體，致電或傳訊給大S和妹妹小S、S媽黃春梅等人，求證消息來源真實性，但目前都尚未獲得回應；《中天》報導則提到，大S的好姐妹Makiyo的經紀人胖姐表示「不可能吧沒聽說」，對於此一說法相當驚訝。

▲該粉專影射有台灣女明星過世，引發議論。（翻攝自臉書）

該粉專言之鑿鑿，有網友認為他們發文未附上任何消息來源佐證，痛批造謠，但他們也不甘示弱反擊，聲稱消息來源非常確定，還嗆網友「準備幾日後跟我道歉」。

▲小S最近才發和S媽合體跳舞的影片，看不出有任何異狀。（翻攝自微博）

眾人議論紛紛，質疑怎麼可能事發如此突然，因為大S上個月25日才和老公具俊曄、小S等人，一起出席恩師王偉忠女兒的歸寧宴，當時還被說容光煥發、氣色很好，不過才10天前的事；另外，小S前一天（1日）還在網路分享和S媽合體跳「肯掐拿」的影片，看起來心情很好，就這2點看起來，讓網友懷疑該粉專的消息真實性，也希望大S和家人可以趕快出面說明。



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