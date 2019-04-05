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最廢的超能力男主角！《會讀心術的那小子》之我要成為通靈王

溏朝 溏。tang

心得劇評是酸BUG碎碎唸，請自備吉祥話過濾系統。

文／溏。tang

看標題《會讀心術的那小子》，大概會以為男主角靠著讀心術大殺四方，說有多厲害、就有多厲害，taiwan no.1（不是，這毫無關聯）！結果一看，靠！男主角超廢，整個白傻甜，根本拿到女主角劇本啊！（等等不要diss女主角這職業啊～）

▲《會讀心術的那小子》海報。（圖／愛奇藝台灣站提供）

（圖／愛奇藝台灣站提供）

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我們會讀心術的男主角「李安」，沒錯！你沒看錯，就是一個這麼讓人出戲，分分鐘斷背山或是少年PI的名字。小時候因為一場人為縱火，雙親不幸慘死，是的，這年頭身世不夠慘或是沒點創傷心病等等的主角，都不好意思出來走跳了。

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

在獲救的過程中激發了觸摸到物品或人，就可以取得記憶的能力，希望能成為通靈王！用這份能力去解決案件。噢，但是能力非常兩光，叫你看大樂透，但會看成六合彩這樣，李安的特殊能力用的最好的時候，大概就是在作弊時，前提是他摸的那個人要真的有看書XD

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

李安一出場就是個小屁孩啊，滿地打滾看得我心頭一驚，果不其然長大之後變成大屁孩了啊！！！！

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

還是個理化老師會氣到中風的小傻子TT是說這個大屁孩，我越看越覺得好眼熟，結果一查，哈哈哈哈哈哈靠居然是GOT7的珍榮！！

▲GOT7。（圖／溏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼GOT7珍榮。（圖／溏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲GOT7。（圖／溏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

虧我還見過生人，我居然沒認出來！！！！演唱會票完全浪費！

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自tvN）

女主角尹在仁（辛睿恩 飾演）其實我無感，苦情但聰明的類型，啊想想也是，李安都白傻甜了，再來一個白傻甜是要讓觀眾去洗腎嗎。

尹在仁父親原是縱火案中的救人英雄，也救出了當年被困火場電梯內的李安，後來卻不知道為什麼成為了縱火兇手因而入獄。背負著父親是兇手的壓力，尹在仁努力考上了警察，試圖加入重案組，查明當年縱火案真相以洗清爸爸的罪名。

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自tvN）

男二姜成模（金權 飾演）雖然跟李安並無血緣關係，但當年火災不但帶著李安跳樓逃生（人家是主角，有神佛護體，好孩子千萬不要學～），長大成為了檢察官後也接回了李安在身邊照顧，自己住在頂樓加蓋，還一邊資助女主角生活費，簡直韓國陳樹菊太感人惹吧！

罷特這都不是重點！重點是兄弟倆的感情太美好了嗚嗚嗚嗚嗚我要站男一男二啊！！！

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

......恩放錯惹

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

who cares 女主？偷偷說姜成模一直讓我覺得好像李鐘碩！！！尤其是側面角度超級像！

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自tvN）

女二殷智秀（金多順 飾演）目前努力倒追男二姜成模中，是個熱心的重案組刑警，爸爸是當年負責偵查縱火案的刑警，把李安當弟弟一樣，常常偷渡李安讓他可以進停屍間協助辦案。

▲《會讀心術的那小子》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

喔，雖然對破案沒有任何幫助就是了～

整部戲圍繞在一個連環殺人兇手展開，是的沒錯，又是連環殺人兇手，韓國的連環殺人兇手多到招牌掉下來砸到的都是兇手！

11年前這個兇手先是殺了三個大樓婦女會成員，接著把現場偽裝成四人的痕跡後縱火燒了大樓，這棟大樓的住戶李安、姜成模、這棟大樓管理員尹在仁的爸爸、負責偵辦這起縱火案的殷智秀爸爸，因為這個凶手的縱火案讓主角四人的命運被綁在了一起，四人一邊追查當年縱火案的真正犯人，一邊努力把李安培養成通靈王！（無誤）

備註：我還沒有棄劇ON檔中哈哈哈哈哈！

（以上圖片皆翻攝自愛奇藝台灣站或tvN官網）

溏。tang

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關鍵字

會讀心術的那小子, 朴珍榮, 辛睿恩, 日韓風

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