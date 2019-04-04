蔡英文也和網紅合作！罕見唱歌拍MV　4歲童萌問：妳上班都做什麼？

記者盧薇淩／台北報導

許多政治人物近期常與網紅合作，舉凡台北市長柯文哲找蔡阿嘎、《木曜四超玩》合作，高雄市長韓國瑜與館長線上直播等等，如今總統蔡英文也和親子型YouTuber「Mom&Dad」合作單曲並拍攝MV，除了罕見開金口唱歌，並在MV中入鏡演出，而選在兒童節推出的這首歌曲《遊樂場》，還邀請到理科太太、異鄉人、台客劇場跨刀參與。

▲Mom&Dad和蔡英文拍MV。（圖／總統府提供）

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除了媽爹的重唱美聲之外，連競選時都不曾拿起麥克風唱歌的總統，首次公開獻聲，獨自哼唱這首寫給新時代父母與小孩的暖心好歌。從未拍攝MV的蔡總統，這次在專業團隊的協助下，僅花了20分鐘時間就拍完，一次NG也沒有。

拍攝前，總統蔡英文在隨扈的陪同下，遠遠地從總統府的長廊走來，Mom&Dad四歲的大女兒心心見到總統，天真地跑到前方迎接總統，小英總統也自然而然牽起心心的小手前往拍攝現場，畫面瞬間融化在場所有工作人員。

▲Mom&Dad難得讓蔡英文開金口唱歌 。（圖／總統府提供）

有趣的是，心心一路上童言童語，除了介紹自己的名字，還開口就問總統：「你在這邊上班都在做什麼啊？」面對心心的提問，總統蔡英文有問必答，展現女性溫暖包容的一面。華爸透露，前一天晚上跟女兒說到我們要去總統府見總統，並跟女兒解釋總統是臺灣最高領導人，女兒還天真地問：「有比101還高嗎？」而總統府還貼心地準備一間會議室，供華爸鳥媽替小孩哺乳、換尿布。

▲▼蔡英文20分鐘就完成拍攝。（圖／上行娛樂、總統府提供）