劉品言完美翹臀「可擺高腳杯」　藏2年失戀血淚：覺得自己沒人要

娛樂中心／綜合報導

女星劉品言出道以來因為容易水腫的關係，常給人肉肉的感覺，不過這2年來她重回健身房，經過長時間的鍛鍊，體脂從27降到20.8，雖然體重改變不大，但整個人體態改變了，曲線看起來更好。

▲劉品言因為失戀重回健身房。（圖／翻攝自劉品言臉書）

據《中國時報》報導，劉品言2年前因為失戀受創，決心回到健身房好好改變自己，但初期心態還沒調整好，依舊沉浸在沮喪的情緒中，「那時候覺得自己沒人要。」她想反正每天都要運動，乾脆不洗澡，最高紀錄長達4、5天不洗澡，把自己搞得很狼狽，再加上身體代謝不好、吃過減肥藥，以及喝酒等飲食習慣的關係，讓她一開始就遇到瓶頸。

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經過1年排水腫後，劉品言又花一年排掉過去留在體內的類固醇、酒精，再加上因為買房了，回家自己煮的時間變多，飲食漸漸變得簡單，飯局邀約減少，酒也少喝，漸漸地從好友群組中淡出，她說：「人生沒有朋友就能瘦下來。」

▲劉品言自豪翹臀可以擺高腳杯。（圖／翻攝自劉品言臉書）

如今劉品言的體重大約在55.8公斤，其實較過去沒有差太多，但是體脂有明顯變化，基礎代謝率1天1300多，終於她也有「怎麼吃都不容易變胖」的一天，特別是健身讓翹臀曲線更完美，她自豪可以放上高腳杯，不過所有的成果都靠2年來咬牙克服，她說：「我的每一吋肌肉都是我的汗與髒話換來的。」