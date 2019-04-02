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吳亦凡退EXO 5年爆合體張藝興！網翻去年慘狀「面對面裝不認識」

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星吳亦凡曾是韓團EXO一員，在2014年離開後，或許是為了免去輿論對彼此的傷害，幾乎沒有公開與現任成員們互動，就連和同樣離團的鹿晗、黃子韜也直到近期才有密切來往。不過近日卻傳他和張藝興即將活動上同台，爆料消息一曝光立刻引起討論。

▲▼吳亦凡爆合體張藝興。（圖／翻攝自微博）

▲吳亦凡爆合體張藝興。（圖／翻攝自微博）

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有網友爆料北京的「五四晚會」名單中，發現吳亦凡和張藝興的名字，雖然兩人在2018年也曾在央視同台過，但網友們都還記得，當時雙方明明面對面，卻裝作不熟、不認識的樣子，畫面讓人感慨，沒想到時隔一年，兩人竟然又有機會同框，讓人好奇場面是否會像之前一樣尷尬。

雖然這份爆料名單目前仍未獲主辦方證實，但雙方粉絲卻在網路上開戰，彼此指責對方蹭熱度，不過有罵聲也有支持的聲音，支持「繁星CP」的粉絲樂見同台，畢竟都是在演藝圈活動，抬頭不見低頭見，能夠沒有包袱的坦然同框，絕對是對雙方最好的結果。

▲▼吳亦凡爆合體張藝興。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳亦凡爆合體張藝興。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳亦凡爆合體張藝興。（圖／翻攝自微博）

事實上，吳亦凡退團後回故鄉發展，幾乎和韓籍成員沒有公開互動，即便是同樣在大陸發展的鹿晗、黃子韜與張藝興，也是直到近期才有來往。鹿晗先前曾在某活動上，被粉絲拍下和張藝興相約上廁所的畫面，兩人有說有笑，互動熱絡，吳亦凡也曾和黃子韜在跨年晚會上同台倒數，更曾為了安撫怕搭飛機的鹿晗，一起耐心苦勸，這些都是證明4人的關係不像外界謠傳的不合，想必經過這麼長時間的歷練，友情的真假在4人心中都有自己的答案了。

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吳亦凡, 張藝興, 鹿晗, 黃子韜, EXO

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