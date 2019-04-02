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爆料「林心如霍建華非法同居」　大陸名嘴嗆「歡迎起訴」下場出爐

記者李玟儀／綜合報導

女星林心如和霍建華在2016年結婚，在婚後將近1年左右時，突然有一位大陸名嘴宋祖德稱2人沒有領結婚證，「只能算非法同居。」同時發下狂語，如果有說錯，「歡迎立即起訴！轉載不用負責，由我負全責！」但其實台灣沒有「領結婚證」，林心如、霍建華委託律師提告，經一審判賠後宋祖德不服，日前二審判決出爐。

宋祖德爆料霍建華、林心如沒領結婚證，如今將面對法律責任。（圖／取自宋祖德微博／林心如工作室提供）

▲宋祖德聲稱霍建華、林心如沒領結婚證。（圖／取自宋祖德微博／林心如工作室提供）

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宋祖德在2017年聲稱林心如以懷孕逼迫霍建華結婚，但2人並未領結婚證，認為雙方關係屬於非法同居，但網友隨即打臉他，指出台灣不用「領證」，霍建華夫妻也發出聲明，強調針對不實爆料追究法律責任。

經過一審判決宋祖德敗訴，他表示已經刪文道歉，並稱自己不了解台灣法律，同時認為林心如是公眾人物，應該接受公評，堅稱自己並沒有侵犯名譽權，因此提此上訴。

▲▼宋祖德二審上訴被駁回。（圖／翻攝自微博／北京星權律師事務所）

▲宋祖德二審上訴被駁回。（圖／翻攝自微博／北京星權律師事務所）

日前二審判決出爐，北京市第一中級人民法院經審理後駁回上訴，認為宋祖德的文章充滿諸多不實言論，有透過炒作吸引網友目光進而營利之虞，已經對霍建華夫妻造成名譽損害且誤導讀者，因此維持原判決，要求他在全國發行的報紙刊登道歉啟事，並支付精神賠償、維權費約90萬新台幣，不得再上訴。

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林心如, 霍建華, 宋祖德, 結婚證

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