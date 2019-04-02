搶先看《小時光》高甜預告！高顏值CP「球池撲倒地咚」初戀日常閃炸

記者李玟儀／綜合報導

粉絲期待已久的《致我們單純的小美好》姊妹篇《致我們暖暖的小時光》即將在10日於大陸影音平台播出，和《小美好》不同的是，男女主角的年齡層從高中升到了大學，從原本的鄰居進階成「意外同居」，不同的故事但相似的甜度，2日公布首波預告，輕甜喜劇風格受到網友青睞。

▲《小時光》定檔4月10日。（圖／翻攝自騰訊視頻微博）

林一飾演的男主角「顧未易」是一個凡事都按照規畫進行的學霸，井井有序的生活卻被少根筋的女主角「司徒末」（邢菲飾）闖入，在預告中，2人第一次同框，竟然是因為一股不尋常的味道，顧未易寧靜又規律的生活從此被打亂。

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▲▼《小時光》首波預告。（圖／翻攝自騰訊視頻）

這對「末未CP」意外同住一個屋簷下，在「同居生活」中免不了爭吵，顧未易受不了「螺獅粉」的強烈氣味，但司徒末卻樂在其中，他要求對方丟掉，但司徒末卻是雙手環抱，之後又用薄毯子緊緊包裹住自己，面對他的緊迫逼人，司徒末困窘中夾帶著難為情，最後在「見笑轉生氣」的情況下怒吼：「我現在沒穿內衣，沒穿內衣你知道嗎？」

▲▼《小時光》首波預告。（圖／翻攝自騰訊視頻）

男女合宿有突如其來的窘境，但歡喜冤家也可能日久生情，畫面定格在遊樂園的球池中，司徒末躺在球池中，顧未易拉著她的腳，結果一個重心不穩前傾，倒在她身上，兩人距離不到5公分，2人的戀愛故事就此展開。和《小美好》前期著重在陳小希狂追江辰不同，《小時光》偶爾有女主角的反撲、男主角意外的蠢萌，備受網友期待。

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