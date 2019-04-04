Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英淫片事件牽扯越來越多位歌手，韓媒4月初曝光金姓歌手真實身份，就是情歌王子Roy Kim本人。警方4日正式聲明，他也有散播淫片，身份從配合調查者變成嫌疑人，他將到案偵訊。事件越滾越大，他的爸爸現在弘益大學任職當教授，近日在學校當著學生的面前道歉「全都是我的錯」，令人感概萬分。

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▲Roy Kim參與鄭俊英群組，同樣也有散播淫片。（圖／翻攝自Roy Kim IG）



警方上午正式將Roy Kim列為嫌疑人，他將以涉嫌散播猥褻物的罪名立案，不久後就會到案偵訊。自從身份曝光後，他家所經營的米酒事業「首爾濁酒」親上火線澄清「Roy Kim與公司毫無關係」，而他的爸爸近日傳出在課堂上向學生道歉。

▲▼弘益大學學生透露，Roy Kim爸爸在課堂上道歉。（圖／翻攝自韓網）



根據網路上流出的對話內容，弘益大學的學生透露「上課時間，他爸爸也道歉了，爸爸是犯了什麼罪」，該學生表示，Roy Kim的爸爸在課堂上承擔一切責任「很抱歉，全部都是我的錯」，他爸爸認為應該暫時停課，礙於明年就到了退休年齡，還是硬著頭皮到學校講課，出於愧疚心理，當著學生的面前致歉。

事實上，Roy Kim多年前曾在採訪裡提到，「爸爸曾跟我說，不要離鄭俊英太近」，沒想到，爸爸的話一語成讖，令大批網友替他感到不值，「你應該聽話的」、「為何不聽爸爸說的話」。