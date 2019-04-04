慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

記者劉宜庭／綜合報導

網紅阿滴日前為了愚人節，精心籌備整人企劃，宣稱自己開設了「全科補習班」，不僅架設官方網站，還在真正的補習班內拍攝宣傳招生影片，可說是十分用心。沒想到，在拍攝過程中，卻遭到一名自稱「補習班學生家長」臭罵一頓，還被要求簽切結書，當場嚇傻，然而一打開文件，卻讓他頓時傻眼了。

▲阿滴突遭補習班學生家長臭罵？原來是被妹妹整啦！（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

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原來，在阿滴籌備整人企劃的同時，滴妹也正在進行「整哥計畫」，她事先透過試鏡，找來一名臨演媽媽假扮補習班學生家長。演員趁著阿滴拍攝整人影片的空擋出現，並假裝不滿對方在補習班辦的活動，一臉嚴肅地飆罵：「你們是誰啊？這裡是補習班，是給學生念書的地方！」

▲滴妹找來臨演聯手整阿滴。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

這時，滴妹也配合地試圖安撫「家長」情緒，喧鬧過程中，也順利引來阿滴注意。讓眾人意想不到的是，阿滴下秒從她們身旁經過，原來是去找主任求救，超冷靜的處理方式，讓滴妹瞬間傻眼。而事先不知道整人計畫的主任，也在第一時間上前關切，後來被工作人員拉走，才得以讓整人計畫繼續進行。

▲演員醞釀情緒中。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲阿滴冷靜找主任求救，演到一半的滴妹當場傻眼。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

最後，直到阿滴終於現身，演員家長繼續展現超強演技，逼迫阿滴要簽切結書，還語帶威脅地喊「告你告到死！」面對突如其來的狀況，阿滴雖然看似鎮定，其實內心早就驚嚇不已。然而正當他要簽下切結書，一打開文件夾，卻發現裡頭竟是一張寫著「愚人節快樂」的紙，這時演員和滴妹開心高喊「愚人節快樂！」

▲最後阿滴終於出現，被「家長」要求簽切結書。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲阿滴打開文件夾發現被騙了。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

阿滴第一時間還反應不過來，面露無奈、幾乎說不出話來：「傻眼！」之後，他還不忘確認「整我喔？」直到確定一切都是假的，他大讚演員媽媽演得很厲害，驚呼自己當下嚇死了，驚魂未定地表示：「而且…也太真實了吧，這個的確會是家長的困擾。」後來得知被整影片會放在滴妹的頻道，他直搖頭，並轉頭假裝生氣地罵：「滴妹妳都做一些廢片欸，真的是很爛！很爛，我不喜歡。」

▲阿滴驚魂未定。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲滴妹整哥成功。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲阿滴笑罵滴妹「都做廢片」。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

影片PO網短短一天時間，就吸引超過百萬人觀看，雖然這次整人成功，但滴妹事後也坦言：「其實過程當中我還是有很心疼哥哥啦。」許多網友看了，也紛紛留言驚嘆，「我必須說這是一堆youtuber愚人節整人計畫中最有誠意的」、「阿滴緊張就開始全身癢了，太好笑了哈哈哈」。此外，﻿不少人也大讚媽媽演員的演技，甚至還有人笑說：「《炮仔聲》劇組！！你們要找的就是這位媽媽了！﻿」在網路上掀起一陣熱烈討論。