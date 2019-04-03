陳昭榮愛女「出道6天」登時尚雜誌　封面美照激似楊冪

記者李欣容／綜合報導

陳昭榮愛女陳品兒出道才短短6天，就被時尚雜誌相中，成為四月號主力明星，結束拍攝後，陳品兒接到爸爸訊息關心，「加油，我是妳一輩子的粉絲。」讓她紅了眼眶。

▲陳品兒拍時尚雜誌。（圖／ELLE雜誌提供）



第一次接受時尚雜誌專訪，在拍攝結束後，陳品兒收到爸爸陳昭榮的簡訊，問她今天行程是什麼？陳品兒興奮地跟他說：「正在拍ELLE。」爸爸回傳：「加油！爸爸支持妳，我是妳一輩子的粉絲。 」陳昭榮平常不會甜言蜜語，但總在女兒需要關心時給予溫暖支持。



陳品兒從小就是個超級時尚迷，當同學還在看漫畫的時候，她就開始看時尚雜誌，甚至家裡還有一面牆，貼滿了雜誌封面、歐美潮模的剪貼。

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▲陳品兒19歲展現成熟美。（圖／ELLE雜誌提供）

▲陳品兒瞞著爸爸到劇組打工。（圖／ELLE雜誌提供）



在出道之前，陳品兒就因為偷偷到劇組擔任場記，被「靠北影視」的網友發現，封為「最正場記」，一瞬間，她的FB湧入大量粉絲，一則PO文就有8千多人按讚，陳品兒也將社群網站當成是分享生活的地方，「現在每次回頭看，我都可以看到我在每個階段不同的轉變。」

▲陳品兒最大粉絲是爸爸。（圖／ELLE雜誌提供）