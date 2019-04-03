18日《關鍵開幹》首播　彭華幹陪你幹盡天下不平事

▲關鍵開幹主持人彭華幹。（圖／記者黃克翔攝）



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最近有什麼讓你覺得超幹的事嗎？想來大幹一場嗎《ETtoday新聞雲》全新製作談話性節目《關鍵開幹》將在4/18正式首播，人稱幹哥主持人彭華幹陪你幹盡天下不平事！

最近有什麼讓你(妳)覺得超幹的事嗎？最近有讓你(妳)幹到無力、幹到最高點嗎？《ETtoday新聞雲》全新製作談話性節目《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，陪你(妳)上到外太空下到地表中，談天文說地理樣樣來，人稱幹哥的資深媒體人彭華幹擔任主持，針對熱門人物、關鍵話題、時事新聞、不公不義、歷史謎團等議題，進行即時評論與解析。

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《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

▼彭華幹新節目《關鍵開幹》宣傳拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

