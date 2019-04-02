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張秀卿擠奶開唱..翁立友會什麼？下秒「神回連嗆」反擊笑翻

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王翁立友與金曲歌后張秀卿睽違3年再度同台飆唱，日前兩人應邀在遊輪舉行「海上演唱會」，舞台上兩人逗嘴鼓，張秀卿笑說，會為了演出擠奶扮性感，笑嗆翁立友會什麼？結果翁立友妙回：「我只會吐奶啦！」還繼續虧張秀卿：「人家說娶大姊坐龍椅，但娶到妳是坐輪椅耶！」兩人互嗆對方，讓台下近千名粉絲笑翻天。

▲▼翁立友張秀卿海上演出 。（圖／Golden Destinations ）

▲翁立友、張秀卿在郵輪上演唱。（圖／Golden Destinations ）

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翁立友、張秀卿除了帶來多首歌曲，兩人多年的好交情，在舞台上「鬥嘴鼓」逗樂全場，翁立友笑說馬來西亞有句俚語，「娶大姊如坐龍椅般的可帶來大運，但娶到張秀卿這位大姊，則像是坐到輪椅！」兩人也一再搞笑澄清，出發前好友問兩人要去哪工作？他們異口同聲地說，「難得一起在船上度過（諧音床上），大家可別想歪！」妙語如珠的對話讓觀眾頻頻大笑。

▲▼翁立友張秀卿海上演出 。（圖／Golden Destinations ）

▲翁立友、張秀卿鬥嘴讓全場笑翻。（圖／Golden Destinations ）

此次遊輪假期，由馬來西亞出發行經泰國普吉島，6天的假期，翁立友笑說，目前忙著新專輯推出，趁著此次上遊輪好好補眠，在搖盪的船上，困擾多年的失眠竟暫時消失，睡得好舒服；這次他帶著老媽與高齡96歲的阿公出遊，翁立友開心說，「阿公是遊輪上年齡最高的遊客，平常忙著演出，難得帶著阿公出門，看到阿公健步如飛，我的心放下許多，感覺又重回兒時的祖孫溫馨時光。」

張秀卿則說，目前忙著主持節目與籌備新專輯，做人計畫仍在進行，笑說老公打趣說如果再胖下去，以後出門時就讓我坐在車上就好，但此次邊工作邊度假，心情放鬆，讓減重大鬆懈。

▲▼翁立友張秀卿海上演出 。（圖／Golden Destinations ）

▲翁立友帶著阿公、張秀卿和老公共度假期。（圖／Golden Destinations ）

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