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周孝安認工作、女友難兼顧　和周曉涵戀情卡這關

記者李欣容／台北報導

周孝安今（2日）出席新戲《國際橋派社》開鏡，為戲苦練劍道，2堂課要學1年份的進度讓他直喊困難，上一檔《必勝大丈夫》因製作費問題提早播完，被問到和周曉涵感情，他表示還是維持好友關係，認為自己無法兼顧事業和感情。

▲▼ 周孝安 。（圖／翻攝自周孝安臉書）

▲周孝安接演政治劇，苦練劍道。（圖／翻攝自周孝安臉書）

周孝安聊起周曉涵相當自然，即使戲殺青還是會彼此關心，前幾天也和三五好友相約聚餐，「我今天出門在線上，她也有問我怎麼這麼早起，我說對啊，今天開鏡，她就跟我說加油，我也會問她最近有沒有接到新的東西，因為《必勝》斷得有點突然。」

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▲▼政治劇《國際橋牌社》開鏡 。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

▲政治劇《國際橋牌社》開鏡，周孝安（左）、李杏。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

至於戀情部分，他僅說兩人是以很好的朋友角度在交往，從沒單獨出去過，「我真的是工作擺第一，畢竟我之前也沒有做得很好，我要照顧家裡，可能就會犧牲掉愛情，那如果有可能會傷害到別人，乾脆不要。」

《國際橋派社》製作人汪昕怡表示，該劇計畫拍到8季，但因以政治背景作為開端，在找演員時受到考驗，被上百位一線演員拒絕，現今主演楊烈、湯志偉、李杏、蔣偉文、夏靖庭、周孝安、吳定謙、廖苡喬等人則是一口答應，甚至還有自砍半價，讓他感激在心。

▲▼周孝安《必勝大丈夫》甜吻周曉涵。（圖／三立提供）

▲周孝安和周曉涵戲外傳緋聞。（圖／三立提供）

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周孝安, 國際橋牌社, 周曉涵, 必勝大丈夫

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