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小賈斯汀曬超音波照！ 「如果以為是愚人節…」再曝妻凸肚證明

記者傅家妤／綜合報導

小賈斯汀1日在社群網站上曬出超音波照宣佈喜訊，但大多網友都以為愚人節玩笑，沒想到2日凌晨他卻突然曬出老婆在進行檢查的照片：「如果你們以為是愚人節」，似乎試圖想證明當爸喜訊，雖然尚未確定真假，但大家都為他感到開心不已，紛紛獻上祝福。

小賈斯汀真的當爸爸了

▲小賈斯汀在IG上曬出老婆進行檢查的照片 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

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小賈斯汀（Justin Bieber）在9月跟模特兒海莉（Hailey Bieber）結婚，雖然因為他正專心治療憂鬱症，尚未舉辦婚禮，但小俩口一直以來都非常恩愛，不時還會高調放閃，好感情讓人稱羨。不過他在美國時間1日卻突然曬出一張超音波照，似乎是宣佈當爸喜訊，不過仔細一看，超音波照上的日期是2月份，而寶寶也已經很大，並不想是海莉平坦小腹中的「寶寶」，隨後海莉也在底下留言吐槽：「很好笑…」，看來他其實是在跟大家開玩笑。

▲小賈斯汀在IG上曬出老婆進行檢查的照片 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

▲小賈斯汀先是曬出超音波照，但很快就被揭穿是愚人節玩笑 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

沒想到事隔不久，小賈斯汀又再度曬出海莉正在進行檢查的照片，並且在發文中語帶暗示地表示：「如果你們真的以為剛才是愚人節玩笑。」畫面中海莉兩手輕輕捧著腹部，看上去小腹似乎真的也有些微凸起。畫面一出，不少網友第一時間都非常激動，隨即紛紛獻上祝福。小賈斯汀曬照的時間點，仍是美國的4月1日愚人節，因此也有不少人對他宣布當爸的消息抱持懷疑態度：「還是沒有說服力」、「看起來只是普通檢查」。

▲小賈斯汀在IG上曬出老婆進行檢查的照片 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

▲小賈斯汀在IG上曬出老婆進行檢查的照片 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

▲小賈斯汀稍早又曬出老婆接受檢查的照片 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

很快的小賈斯汀又立即PO出另一張超音波照，寶寶變成了兩人的愛犬，他在發文中宣布：「等等，我的天啊！那是愚人節玩笑！」不少先前被他騙到的網友，紛紛表示：「剛才真的被嚇到了」、「你真的太壞了」，再度掀起熱議。

▲小賈斯汀在IG上曬出老婆進行檢查的照片 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

▲小賈斯汀稱先前一切都只是愚人節玩笑 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

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小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉鮑德溫, Hailey Baldwin

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