S.H.E合體慶祝Hebe生日！　影片「結尾藏彩蛋」鐵粉一看淚崩

記者許皓婷／綜合報導

Hebe30日迎來36歲生日，她不但響應關燈愛地球的活動，好姊妹Selina、Ella也一同現身陪伴，S.H.E大合體合拍影片，結尾更藏了一個大彩蛋，讓網友看了直呼：「看到哭了」。

▲Hebe生日，S.H.E合體。（圖／翻攝自IG／Hebe）

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Hebe30日慶祝36歲生日，不但響應地球一小時活動，呼籲每個人藉由響應關燈減碳愛地球，S.H.E更是久違地大合體，她也在影片中呼籲：「平常唾手可得的便捷，其實沒有很容易。」希望大家可以一起用行動愛地球。

▲Hebe生日，響應關燈愛地球活動。（圖／翻攝自IG／Hebe）



Hebe才剛因為工作人員在生日前夕為她慶生，在毫無防備的情況下，讓患有「慶生尷尬症」的她，當下手足無措各種崩潰，不只汗流浹背，整個人還看起來慌張到不行，但S.H.E合體後，讓她開心直呼：「遇到妳們，我一點都不尷尬。」Selina也表示：「我們就是她的仙丹。」

▲Hebe「慶生尷尬症」仙丹是Selina、Ella。（圖／翻攝自IG／Hebe）

而S.H.E三人在影片結尾，還互相嘴對嘴親了對方，姊妹間緊密的好感情，也讓網友看了紛紛直呼：「我看到哭，她們互看的眼神好有愛哦」、「生日快樂最後還放閃」、「我哭啦！還有哪三個人的友誼能有妳們深厚」。

▲Selina、Ella獻吻Hebe。（圖／翻攝自IG／Hebe）



【HebeIG全文】

摸黑生日最快樂

地球好 我們就好

#在一起就好

#CONNECT2EARTH

#與世界串聯

#EarthHourTaiwan

#EarthHour

#330一起關燈

#SHE

#等等會光明磊落見人嗎

#S說看緣分

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36生日快樂

有妳們就是光明

#SHE是我的光明燈

#謝謝大家的祝福

#我愛你們