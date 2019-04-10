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女友懷上「好友」小孩！《愛情零極限》法式小品的大尺度

圖文／鏡週刊

《愛情零極限》是路易卡瑞自導自演的第二部作品。他出身電影世家，年少便受注目，大銀幕上男女通吃、老少咸宜，又氣質非凡，是不少影展觀眾心中的男神。他過去就常在老爸或前女友執導的電影自若演出、毫無扭捏，近年也執起導筒，《愛情零極限》就是和2017年成婚的莉蒂希婭卡斯塔同台演出。

片中女生在同居多年後，突然告知男友懷孕但小孩不是他的，並決定和劈腿對象結婚。兩人再相遇已是葬禮，成為寡婦的前女友看似有破鏡重圓的可能。但此時除了中間多了個人小鬼大的男孩，亡者妹妹從小暗戀男主角的祕密，看來也紙包不住火。

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《愛情零極限》電影海報

路易卡瑞讓老婆在銀幕上先是不忠，重逢後又鼓吹他接受小姑的愛慕。愛情可以死灰復燃，卻有舊愛與新歡兩種選擇，每個人都有盤算與恐懼，但做出決定是勇氣還是輕率，卻只有一線之隔。夫妻檔的化學變化，峰迴路轉，也挑釁保守觀眾的道德底線。強尼戴普和凡妮莎帕拉迪絲的女兒莉莉蘿絲戴普飾演小姑，把少女心事和「得到不如想像」的落差演得精彩，再加上超萌童星約瑟夫恩格爾一下作梗一下催化，反而在看似輕巧的小品架構底，卻碰觸不少人生抉擇的大哉問。

路易卡瑞上一部片找了最愛在銀幕上意淫他的導演克里斯多福歐諾黑合作編劇，這次則請出殿堂級的大師尚克勞德卡利耶，出乎意料的是成果並不厚重老氣，反而有點輕盈地挑戰情愛的純潔性，並提供多種觀點，讓每個角色都像被攤在銀幕上供你檢視。妙就妙在如此直陳不諱，反而令某些看來頗「渣」的行徑，竟有了令人理解的寬度。不再春青的路易卡瑞，依舊有他的魅力。

83分
  • 導演：路易卡瑞
  • 演員：路易卡瑞、莉蒂希婭卡斯塔、莉莉蘿絲戴普
  • 片長： 76分鐘
  • 級別：保護級
  • 上映日期： 3月22日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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