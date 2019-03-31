《還珠3》8年秦嵐、古巨基合體！　網急cue小燕子：知畫五阿哥牽手了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星秦嵐31日出席上海時裝週，為好友古巨基創立的服裝品牌走秀。兩人2011年合作《還珠格格3：天上人間》，這次走秀還在台上牽手，網友驚喊「知畫和五阿哥牽手啦！」

▲秦嵐在《還珠格格3：天上人間》扮演惡女知畫，心機爭寵古巨基。（圖／翻攝自YouTube）

請繼續往下閱讀...

秦嵐在《還珠3》扮演反派「陳知畫」，戲裡設局嫁給古巨基扮演的五阿哥「永琪」，後來更為爭寵不擇手段，最後獨守空房。她因為「知畫」為人熟知，也背負惡女形象多年，直到2018年在《延禧攻略》扮演「富察皇后」爆紅，被觀眾形容唯一的白月光。

▲《還珠3》8年了，秦嵐和古巨基合體走秀。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐、古巨基牽手走伸展台，網友驚呼「知畫、五阿哥牽手啦！」（圖／CFP）

▲秦嵐友情相挺古巨基開創新品牌，台上抱一起嗨到最高點。（圖／CFP）



為了力挺古巨基的品牌，秦嵐身穿西裝紗裙走伸展台，展現女神氣場。最後兩人壓軸走秀謝幕，在台上又跳又牽手，現場氣氛熱到最高點，《還珠》粉絲則是激動cue小燕子「知畫和五阿哥牽手啦」、「小燕子呢」、「我又想再看一遍《還珠格格》了」、「知畫，妳終究還是贏了小燕子。」

►秦嵐、古巨基牽手走伸展台。（影片連結請按此）



★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

