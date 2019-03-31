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林俊傑演唱會堪稱「黃牛剋星」　推出高科技2招辨識超強！

記者關韶文／台北報導

金曲歌王林俊傑「聖所2.0」起跑，第二場選在湖北黃石奧體中心體育場開唱，超過三萬張演唱會門票預售之初即被一搶而空，本次演唱會多方聯手啟動了人臉識別及身份資訊智慧核對的進場驗票方式，使用最大力度去保障歌迷的切身權益，JJ「黃牛剋星」的稱號名副其實，十足寵愛粉絲。

在近六層樓高的聖所大門開啟之下，身著極具科幻色彩的炫酷白色戰袍JJ,以一曲《曹操》開場，歌詞中唱到的人物和歷史典故，都與湖北有著頗深的淵源。JJ還在開場表示，「雖然第一次來，但已經品嘗過黃石港餅了，千百年後的今天，曹操林也來嘗一口！」

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

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▲▼林俊傑首度前進黃石開唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

持續近3個小時Live實力全開的JJ，在鋼琴自彈自唱時，更驚喜帶來《愛笑的眼睛》和《翅膀》，而體育場外仍有上千買不到門票、久久不願離去的粉絲們在場外賣力的合唱，成為黃石站聖所一道特別的風景。

演唱會最後，JJ用巡演專屬APP丟出小瓶子，不僅曬出吃著黃石港餅與粉絲應援蛋糕的合影，還發文寫道「港餅很好吃，差一點吃胖我，謝謝黃石，感覺今晚甜甜的！愛你們！！！」來紀念和感謝這個美麗而有愛的城市。「聖所2.0」世界巡迴演唱會下一站將於4月6日，在蘇州體育中心體育場開唱。

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