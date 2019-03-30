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南柱赫一把抓柱男粉「超腐背後抱」！撩妹扶心臟：我中了愛的子彈

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男演員南柱赫今（30）晚在信義區舉辦第二次見面會，沒想到第一位就抽到「男粉」，以為對方是陪女朋友來，沒想到男粉是真心愛他，最後在台上還原背後抱，畫面十分害羞。他最後玩開了更在台上撩妹，聽到氣球破了就說「中了愛情的子彈」，讓粉絲開心得不要不要的。

▲南柱赫一把抓柱男粉「超腐背後抱」！撩妹開大絕：我中了愛的子彈。（圖／讀者提供）

▲南柱赫一把抓柱男粉「超腐背後抱」。（圖／讀者提供）

南柱赫今晚又唱又聊天，還要陪粉絲玩遊戲超級忙。第一個粉絲福利環節是還原他拍過的戲劇中的經典名場面，殊不知一抽就抽到一位男粉絲，問對方是不是陪女友來，沒想到男粉說，「我是真的來看你，從《舉重妖精》就開始喜歡（你）了。」

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雖然南柱赫說不是第一次抽到男粉絲，但是被選到還原《河伯的新娘2017》從後面撲上去背後抱，還是忍不住崩潰跪地。最終南柱赫完成「超腐任務」，用右手勾住對方胳膊說出指定台詞，主持人Lulu對男粉絲開玩笑，「你等一下可能要從逃生出口先走。」

▲南柱赫一把抓柱男粉「超腐背後抱」！撩妹扶心臟：我中了愛的子彈。（圖／讀者提供）

▲南柱赫撩妹開大絕，扶心臟說：「我中了愛的子彈」。（圖／讀者提供）

接著還和粉絲進行了跳繩、仰臥起坐與踢毽子互動，炒熱現場氣氛，最後更親手調製雞尾酒，不但抽粉絲上台品嚐，還加碼送出剛剛穿戴的圍裙，並親自幫粉絲穿上，讓台下「南太太」全都爆出羨慕的尖叫聲。

最後粉絲製作應援影片，南柱赫一轉身發現全場拿著藍色氣球跟白色手幅，笑說：「你們是不是很希望我哭，我看到有鏡頭對著我準備拍下哭的樣子，但我心裡是很想哭的。」再次用中文告白：「我愛你、我喜歡你」，殊不知台下連續有氣球破掉，他隨即扶著心臟，演出胸膛中槍踉蹌站不穩的模樣，「我中了愛情的子彈」，機智反應狂撩粉絲。

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南柱赫, 如此耀眼, 日韓風

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