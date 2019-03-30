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南柱赫避開粉絲偷下樓打籃球！許願合作「Jisoo」：不是BP那個

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男演員南柱赫睽違1年半再度來台舉辦粉絲見面會，比以前更放鬆了，在活動前一刻居然還跑到籃球場二對二打球。對於剛剛下檔的《如此耀眼》獲得高度好評，他也說是目前他最喜歡的作品，下一部許願和「Jisoo」一起拍，全場尖叫，他趕緊澄清：「不是BLACKPINK的Jisoo喔」。

▲南柱赫見面會。（圖／Funpack Entertainment提供）

▲南柱赫在台北舉辦見面會。（圖／Funpack Entertainment提供）

南柱赫演唱李勝烈的《等待》作為開場，用中文跟粉絲打招呼：「大家好，我是南柱赫」，還嘴甜用中文喊「我很想你、我喜歡你」，讓現場的「南太太」尖叫到掀開屋頂。

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他昨（29）日低調抵台後食慾超好，大嗑了老皮嫩肉、鳳梨蝦球、蒼蠅頭、銀絲卷等川菜料理，今天中午也品嚐了小籠包，南柱赫坦言，在台灣都睡得很好。不僅如此，晚間見面會1個小時前，他還在舉辦活動的場地樓下打球，「幸好那邊有兩個男生都不認識我，就跟他們玩二對二，所以現在氣還有點喘不過來。」

▲南柱赫見面會。（圖／Funpack Entertainment提供）

▲南柱赫在台北舉辦見面會。（圖／Funpack Entertainment提供）

談到最近剛結束的電視劇《如此耀眼》外界讚譽有加，南柱赫也很喜歡，「是很好的作品，好比讀完一本非常好的書。我最喜歡的是第12集結局的部分，跟著金惠子老師旁白的那一幕。」還透露其實最後在沙灘這幕是不需要哭的，但他一想到跟劇中的金惠子是等了50年再度重逢，「就爆哭了，還因此NG不少次」。

▲南柱赫、志洙。（圖／翻攝自南柱赫IG）

▲南柱赫和志洙是超級好朋友。（圖／翻攝自南柱赫IG）

談到下一部作品，南柱赫透露已接拍Netflix的《保健教師安恩英》，在裡面飾演「漢文老師」，現實生活他國中甚至有拿到六級資格證。粉絲問他想要跟誰合作，他回應：「Jisoo，在韓國是我最要好的朋友。」看到台下一臉茫然，他恍然大悟澄清，「不是BLACKPINK的Jisoo喔！是男演員志洙（Jisoo），想和他一起合作拍一部有關青春、友情的戲。」

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