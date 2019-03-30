女偶像驚患子宮頸癌逝世！　得年26歲…死訊瞞2個月原因曝光

▲佐野司患子宮頸癌病逝，得年26歲。（圖／翻攝自推特／佐野司）

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像女團「愛夢GO TOKYO」前成員佐野司（佐野つかさ）因子宮頸癌病逝，得年26歲。她早在1月3日就已離世，所屬經紀公司直到3月30日發表訃聞，隱瞞2個多月才發表訃聞，是因為考量到家屬的心情，消息曝光讓粉絲相當震驚。

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▲佐野司是偶像女團「愛夢GO TOKYO」前成員。（圖／翻攝自推特／佐野つかさ）

據日媒《東京體育報》報導，佐野司19歲踏入演藝圈，除了偶像活動，還有拍寫真、拳擊比賽Round girl等，並加入有「2.5次元偶像」之稱的女團「愛夢GO TOKYO」，就在事業上升之際，身體卻出現狀況。

▲佐野司除了偶像活動，也拍寫真受到粉絲喜愛。（圖／翻攝自推特／佐野つかさ）

經紀公司社長一色亞莉莎透露，佐野司從去年（2018）10月開始身體就開始惡化，「她的抗病生活一定很辛苦，身體很不自由，儘管如此還是努力和病魔抗爭。」

▲佐野司1月3日病逝醫院，尊重家屬心情瞞2個多月才公開。（圖／翻攝自推特／佐野司）

佐野司罹患全身性紅斑狼瘡，再加上子宮頸癌，於1月3日早上6:29病逝千葉醫院。所屬經紀公司尊重家人心情，直到現在發表訃聞，同時也宣布4月會舉辦告別式。