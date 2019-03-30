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5年前捲呼麻風波！　陳柏霖香港「合體柯震東、房祖名」零變裝逛街

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳柏霖日前被爆曾現身勝利夜店狂歡，引發外界議論，隨後回應：「我們是朋友，他的行業或做什麼，我是不清楚。」他近日現身香港，被網友捕捉到和柯震東、房祖民同框，再度成為話題焦點。

▲▼陳柏霖被網友目擊合體柯震東、房祖名。（圖／翻攝自IG／陳柏霖、柯震東、房祖名）

▲陳柏霖和柯震東、房祖名交情非常好。（圖／翻攝自IG／陳柏霖、柯震東、房祖名）

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陳柏霖因《我可能不會愛妳》建立「大仁哥」的暖男形象，和柯震東、房祖民私下關係非常好，不過2014年2位好友因呼麻被捕，自己也遭外界影射涉毒。他當時透過經紀人回應，早知房祖名與柯震東吸大麻，但自己絕對沒有參與，因為小時候住美國加州，曾目睹是「大麻盤商」的表哥被抓，在自己面前被上了手銬，造成很大的衝擊，也對毒品有很大陰影，強調終生絕不可能碰毒品，非常潔身自愛。

▲▼陳柏霖被網友目擊合體柯震東、房祖名。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲陳柏霖被網友目擊合體柯震東、房祖名。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲▼陳柏霖被網友目擊合體柯震東、房祖名。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲▼陳柏霖、柯震東、房祖名先後上車離開。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

▲▼陳柏霖被網友目擊合體柯震東、房祖名。（圖／翻攝自微博／星探扒皮）

時隔5年，陳柏霖和柯震東、房祖民關係不變，近日被目擊現身香港街頭，他身穿黑T恤、牛仔褲完全零變裝，接著3人一起上車離開。照片在陸網瘋傳，眾人議論「都是玩咖」、「他們一起玩有什麼問題」、「人家一起玩也管」、「為什麽又在一起玩了，風波還沒過哦」、「三兄弟又聚在一起，很正常。」

▲▼陳柏霖打卡香港。（圖／翻攝自IG／陳柏霖）

▲陳柏霖打卡香港。（圖／翻攝自IG／陳柏霖）

▲▼陳柏霖、柯震東、房祖名友誼不受呼麻風波影響。（圖／翻攝自IG／房祖名）

▲陳柏霖、柯震東、房祖名友情不受呼麻風波影響。（圖／翻攝自IG／房祖名）

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