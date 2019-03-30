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茄子蛋開唱A咖歌王助陣！還有他台下唸口白..磁性嗓全尖叫

記者盧薇淩／台北報導

茄子蛋29日於Legacy舉行「鐵漢柔情」也是「想妳的彼暗」台北最終場演出，繼上周在台中與任賢齊、大港開唱與吳朋奉同台後，再次祭出重量級嘉賓組合，找來台語歌王蕭煌奇霸氣助陣合唱《你是我的眼》、《浪子回頭》，幽默互動讓全場笑聲不斷；演出尾聲，出演《浪流連》MV的台灣教父高捷突然於觀眾席現身，唸口白重現MV劇情，全場驚喜驚呼。

▲▼茄子蛋、蕭煌奇高捷演唱會 。（圖／legacy）

▲茄子蛋演唱會，高捷在台下講台詞。（圖／legacy）

茄子蛋一連演唱多首招牌情歌，包括《你不懂我的這款愛情》、《窒息》，接著忽然彈奏蕭煌奇《你是我的眼》，沒想到才唱一小段歌詞，蕭煌奇居然從舞台現身，一上台後即霸氣高喊：「大聲一點！」全場氣氛瞬間被炒熱。主唱阿斌在合唱時也開玩笑故作嬌羞貌、頭靠蕭煌奇肩上，誰知馬上被蕭煌奇抓包：「你彈錯了啦！」惹樂迷大笑。

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▲▼茄子蛋、蕭煌奇高捷演唱會 。（圖／legacy）

▲茄子蛋找來蕭煌奇當嘉賓。（圖／legacy）

合唱完《你是我的眼》後，蕭煌奇明示觀眾，接下來要合唱「大家都知道的歌」，沒料到台下茄子蛋樂迷卻紛紛大喊點唱《末班車》，令茄子蛋團員在台上求饒：「不會彈啊！」蕭煌奇見狀立刻輕唱一段《末班車》滿足樂迷，接著一起合唱《浪子回頭》，長達2小時的最終場演出，茄子蛋獻唱多首備受喜愛的人氣曲目，包括《親愛的無情孫小美》、《Ms. Doremi》等歌曲。

▲▼茄子蛋、蕭煌奇高捷演唱會 。（圖／legacy）

▲茄子蛋一連演唱多首歌曲。（圖／legacy）

演出邁入尾聲時，台下觀眾全神貫注地與茄子蛋大合唱《浪流連》，殊不知神秘嘉賓高捷已悄悄隱身觀眾席後方，在歌曲即將演唱完畢時，高捷忽然在台下拿起麥克風唸MV經典台詞：「你敢知影，浪子為啥密要回頭？因為愛。」充滿磁性又特色的一段話，讓現場觀眾起雞皮疙瘩，響起熱烈尖叫聲，連台上團員都差點落淚。最後茄子蛋以《把你的女朋友送給我好不好》作為安可曲，全場觀眾蹦蹦跳跳熱情大合唱。

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茄子蛋, 蕭煌奇, 高捷

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