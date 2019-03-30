《聲林》鄭可強到處野餐！　曝瘋狂經驗：就是不管別人眼光

記者盧薇淩／台北報導

《聲林之王》選手「小烏龜」鄭可強被量子娛樂相中簽下，30日在「2019 ETtoday好朋友野餐日」登台表演，一連演唱3首歌曲，其中包含在節目中演唱而走紅的《青花瓷》，他一講到此首歌曲，便引起現場觀眾尖叫，他也笑說：「我上台前很冷，一上台後很熱、狂冒汗，是因為炙熱的眼光！」

▲鄭可強演唱。（圖／記者林敬旻攝）

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鄭可強一連演唱3首歌曲，提到野餐經驗，他非常喜愛野餐，光大學四年就野餐過至少5次，而他通常負責準備食物，包含輕食、氣泡水等等，也負責分配工作，安排每個人要準備的器材、食物，自認些微控制狂，會盯著大家帶自己的東西。他也說，野餐能考驗一個人貼不貼心，「要想到大家喜歡吃什麼、份量夠不夠。」

他更說自己熱愛野餐的程度，拿著一塊野餐墊，在水泥地、草地上，都可以直接跟朋友野餐，「野餐就是不要在乎別人的眼光！不可以顧慮別人。」笑說在路邊、任何地方都可以野餐，更喜歡直接或坐或躺在草地上，「我就很野啊！享受整個野餐的感覺、吹風。」他近期在準備新單曲及校園巡迴，在野餐日活動中感受到歌迷的熱情，但還是希望能專心享受音樂，放下手機。

▲▼鄭可強熱愛野餐。（圖／記者林敬旻攝）