許維芳連飆3首「唱到紅眼眶」　見台下這畫面：超感動！

記者盧薇淩／台北報導

在網路上翻唱歌曲而創下高點閱，許維芳參賽《聲林之王》後被量子娛樂相中簽下，目前正在籌備新單曲的她，30日在「2019 ETtoday好朋友野餐日」登台表演，一連演唱3首歌曲，中低嗓音馬上吸引全場尖叫，她對台下觀眾說：「今天天氣好好，很適合帶好朋友來。」而她看到台下所有觀眾專心聽她唱歌，也感動直呼：「好感動！」更透露唱歌時忍不住瞬間紅眼眶。

▲許維芳演唱3首歌曲。（圖／記者林敬旻攝）

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許維芳演唱《大大的擁抱》、《慢慢喜歡你》等歌曲，在好友彈吉他伴奏之下，陰涼的天氣加上她的迷人嗓音，全場觀眾全屏息聽著她唱歌，也忍不住拿手機紀錄珍貴的演唱畫面，而她也被現場觀眾的熱情感動，直說：「如果明年還有這活動我也要還來！」

提到自己的野餐經驗，許維芳透露曾和朋友一行人去河濱公園野餐，「很好玩，每個人一個人帶一道菜，可以互相分享食物。」有次和朋友野餐，一旁有人吹泡泡，許維芳笑說：「風超大，他們一直吹到我食物裡，只好一直躲，我頭髮也超亂，就是一個『肖查某』。」

▲許維芳分享演唱經驗。（圖／記者林敬旻攝）

不過那天遇到一個同樣來野餐的女孩，許維芳向她搭訕說：「妳太可愛了，我想跟妳拍照。」但女孩有些可愛的傲嬌，拒絕跟她合照，許維芳便提議猜拳，只要猜贏了，就可以獲得合照機會，她傻氣笑說：「我後來猜贏了，因為我變拳！哈哈哈。」小女孩媽媽說女孩是「拳王」，許維芳則玩笑自嘲：「她是拳王，我是變拳王。」近期她正在籌備新單曲，也主演微電影實境秀，在微電影中和男主角搭帳篷、烤肉，還到牧場體驗牧羊人、餵牛羊，獻出許多初體驗。